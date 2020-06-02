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Spor

Giresunspor ligdeki fikstürünü avantaja çevirmek istiyor

Kulüp Asbaşkanı Mehmet Fevzi Usta: "Kalan 7 maçımızdan 5'ini evimizde oynayacak olmayı avantajlı görüyoruz, bu durum futbolcular üzerinde olumlu bir etki yapacaktır"

Yeniakit Publisher
2020-06-02 14:55:24 -
Giresunspor ligdeki fikstürünü avantaja çevirmek istiyor

GİRESUN (AA) - TFF 1. Lig ekiplerinden Giresunspor'un kulüp asbaşkanı Mehmet Fevzi Usta, ligde kalan 7 maçın 5'ini iç sahada oynayacak olmanın kendilerine avantaj sağlayacağını belirtti.

Usta, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle lige verilen arada futbolu özlediklerini söyledi.

Takımın teknik direktör Hakan Kutlu yönetiminde çalışmalarını sürdürdüğünü ifade eden Usta, play-off hedeflerinin devam ettiğini vurguladı.

Usta, ligde erteleme maçıyla birlikte 7 karşılaşmaya çıkacaklarına işaret ederek şunları kaydetti:

"Kalan 7 maçımızdan 5'ini evimizde oynayacak olmayı avantajlı görüyoruz, bu durum futbolcular üzerinde olumlu bir etki yapacaktır. Seyahat ve konaklama konusunda futbolcularımız rahat olacaklardır. Evimizde taraftarlarımızın gücünü hissedememek bizi üzecek."

Futbolun Türkiye'de çok sevildiğine dikkati çeken Usta, "Konsantrasyon kaybı ilk günlerde olsa bile bunu gün geçtikçe aşıyoruz. Fikstür avantajımız var, biz daha rahat olacağımızı düşünüyoruz. Tabii ki her zaman söylediğimiz gibi mücadele eden kazanacaktır, bunun da farkındayız." değerlendirmesinde bulundu.




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