0553 313 94 23

Giresunspor, Erzurum kampını tamamladı

Giresunspor Teknik Direktörü Erkan Sözeri:"Bu davaya inandık, bu davanın ismi de şampiyonluk"

01 Ağustos 2019 Perşembe 17:12
Giresunspor, Erzurum kampını tamamladı

GİRESUN (AA) - TFF 1. Lig ekiplerinden Giresunspor, Erzurum'daki yeni sezon hazırlık kampını tamamladı.

Teknik Direktör Erkan Sözeri, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Erzurum'daki kampın birinci etabının fiziksel, ikinci etabının hem fiziksel, hem oyun sistemi açısından çok verimli geçtiğini söyledi.

Hazırlık maçlarında eksiklerini gördüklerini dile getiren Sözeri, buna rağmen artıların daha fazla olduğun belirtti.

Sözeri, hep beraber uzun bir maratona çıktıklarını ifade ederek, şunları kaydetti:

"Bu davaya inandık, bu davanın ismi de şampiyonluk. Şampiyonluk için taraftar, yönetim, camia, basın hep beraber kenetlenirsek 'biz bu işi başarırız mesajını' oyuncularım verdi. Giresun halkına yakışan, hedefe oynayan, taraftarın yüzünü ağrıtacak bir takım inşallah geliyor."

Transferlerin çoğunu tamamladıklarını aktaran Sözeri, "Taktiksel anlamda yüzde 80'lerdeyiz, daha önce çalıştığımız oyuncular da var, biliyorlar ne istediğimizi. Yüzde 20'lik kısmı da ufak tefek hatalarımızı tekrar Giresun'daki antrenmanlarda çalışarak gidereceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

Ligin bir maraton olduğuna işaret eden Sözeri, bunun için transfer sezonu biterken "hayır" diyemeyecekleri 1-2 oyuncu olması halinde belki kadroya katabileceklerini sözlerine ekledi.

Öte yandan Giresunspor sezon hazırlıklarını 4 Ağustos Pazar günü Giresun'daki tesisinde sürdürecek.



Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 01 Ağustos 2019 Perşembe 17:12
  1. Erkan Sözeri
  2. Erzurum
  3. Giresunspor
  4. kamp

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Son günlerin tartışılan konusuna Binali Yıldırım da dahil oldu! 'Uzak olunmalı'
    1. Son günlerin tartışılan konusuna..
    2. Tam 55 milyon 121 bin 271 adet!..
    3. Boko Haram 10 yılda 25 bin kişiyi..
    4. Bakan Selçuk: “800’ü aşan talep..
    5. İYİ Parti kurultaya gidiyor
    6. Gençlerbirliği’nden MKE Ankaragücü’ne..
    7. "Sektör bu teşvikle mutlaka harekete..
    8. Ağrı’da Kurban Bağış Kampanyası..
    9. Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, YAŞ..
    10. Gençlerbirliği'ne yeni sponsor
    11. MKE Ankaragücü yönetim kurulunda görev..
    12. Sel bölgesinde bilimsel önlem alınmalı
    13. Osmaniye’de İŞKUR’dan 40 kişiye..
    14. Müdür Kaya’dan şehit ailelerine ziyaret
    15. Binali Yıldırım: "Bu coğrafyada ayakta..
    16. Hacı adaylarının Hira Dağı’na zorlu..
    17. Rus savaş gemisi 'Perekop' Çanakkale..
    18. Giresunspor, Erzurum kampını tamamladı
    19. 2019 YAŞ terfi listesi son dakika..
    20. Polis ortada kaldı, 5 araba birbirine..
    Tüm dünyaya duyurdular! O ülke para birimini değiştirdi
    Tüm dünyaya duyurdular! O ülke para birimini değiştirdi
    Temel Karamollaoğlu'ndan flaş çıkış! 'Harekat sırf iktidara karşı olduğu için doğru bulmuyorum'
    Temel Karamollaoğlu'ndan flaş çıkış! 'Harekat sırf iktidara karşı olduğu için doğru bulmuyorum'
    İsrail medyasından bomba iddia! Türkiye'ye F-35 komplosu
    İsrail medyasından bomba iddia! Türkiye'ye F-35 komplosu
    Azerbaycan Türkiye'den savaş uçağı için yardım istedi
    Azerbaycan Türkiye'den savaş uçağı için yardım istedi
    Diriliş Ertuğrul'un yapımcısı müjdeyi verdi! Sosyal medya yıkıldı
    Diriliş Ertuğrul'un yapımcısı müjdeyi verdi! Sosyal medya yıkıldı

    Günün Karikatürü

    01 Ağustos 2019
    Akılalmaz olay! Okuduğu duayı beğenmeyip imamı dövdüler
    Akılalmaz olay! Okuduğu duayı beğenmeyip imamı dövdüler
    Yunanistan’a resti böyle çekti… 'İstediğiniz kadar konuşun Türkiye arkamızdadır'
    Yunanistan’a resti böyle çekti… 'İstediğiniz kadar konuşun Türkiye arkamızdadır'