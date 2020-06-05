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Spor

Giresunspor - İstanbulspor erteleme maçının tarihi belli oldu

TFF 1.

Yeniakit Publisher
2020-06-05 16:40:30 -
Giresunspor - İstanbulspor erteleme maçının tarihi belli oldu

TFF 1. Lig’in 21. haftasında elverişsiz hava koşulları nedeniyle 34. dakikada ertelenen Giresunspor-İstanbulspor maçının 23 Haziran Salı günü saat 17.30’da kaldığı yerden devam etmesine karar verildi.


TFF 1. Lig’in 21. haftasında 8 Şubat Salı günü Giresun Atatürk Stadyumu’nda oynanan fakat elverişsiz hava koşullarıyla ertelenen Giresunspor-İstanbulspor karşılaşmasının tarihi belli oldu. Mücadelenin 23 Haziran Salı günü saat 17.30’da oynanacağı açıklandı. Müsabaka 34. dakikadan itibaren İstanbulspor’un 1-0’lık üstünlüğüyle devam edecek.

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