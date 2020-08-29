Giresunlu üreticilere 7,5 milyon TL’lik destek
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Giresun’daki selde hasar gören Espiye’nin Ericek köyünde incelemelerde bulundu.
Pakdemirli, Giresun üreticisi özelinde ikinci dönem buzağı desteği kapsamında ödeme yapacaklarını vurgulayarak “Bu ödemeyi henüz Türkiye çapında ödemedik ama Giresunlu üreticimize özel 8 bin 582 üreticimize 14 bin 840 buzağı için 7 milyon 415 bin lirayı da 1 Eylül Salı günü hesaplarına yatırmış olacağız. ORKÖY tarafından da bölgeye 5 milyon lira hibe desteği yapıyor olacağız. Bununla alakalı bugün sabah bölgemize 5 milyon lirayı transfer ettik. Hasar tespitlerinin tamamlanması, akabinde de tahmin ediyorum önümüzdeki cuma günü hasar gören köylerimizdeki müstahsillerimize iletiyor olacağız” şekline konuştu.
68 projeye 71 milyon lira hibe
IPARD-2 Kırsal Kalkınma Destekleri konusunda bilgi veren Bakan Pakdemirli, şunları kaydetti: “IPARD-2 Kırsal Kalkınma Destekleri kapsamında 68 projeye 71 milyon lira hibe veriyoruz. Bu projelerin dağılımı ise 29’u süt işleme, 13 kırmızı et işleme, 4 kanatlı et işleme ve 22 meyve sebze işleme tesisidir. Sektörümüze hayırlı uğurlu olsun.”