Giresunlu üreticilere 7,5 milyon TL’lik destek

Pakdemirli, Giresun üreticisi özelinde ikinci dönem buzağı desteği kapsamında ödeme yapacaklarını vurgulayarak “Bu ödemeyi henüz Türkiye çapında ödemedik ama Giresunlu üreticimize özel 8 bin 582 üreticimize 14 bin 840 buzağı için 7 milyon 415 bin lirayı da 1 Eylül Salı günü hesaplarına yatırmış olacağız. ORKÖY tarafından da bölgeye 5 milyon lira hibe desteği yapıyor olacağız. Bununla alakalı bugün sabah bölgemize 5 milyon lirayı transfer ettik. Hasar tespitlerinin tamamlanması, akabinde de tahmin ediyorum önümüzdeki cuma günü hasar gören köylerimizdeki müstahsillerimize iletiyor olacağız” şekline konuştu.

68 projeye 71 milyon lira hibe

IPARD-2 Kırsal Kalkınma Destekleri konusunda bilgi veren Bakan Pakdemirli, şunları kaydetti: “IPARD-2 Kırsal Kalkınma Destekleri kapsamında 68 projeye 71 milyon lira hibe veriyoruz. Bu projelerin dağılımı ise 29’u süt işleme, 13 kırmızı et işleme, 4 kanatlı et işleme ve 22 meyve sebze işleme tesisidir. Sektörümüze hayırlı uğurlu olsun.”