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Aktüel Giresun'da uyuşturucu operasyonunda 2 kişi tutuklandı
Aktüel

Giresun'da uyuşturucu operasyonunda 2 kişi tutuklandı

Yeniakit Publisher
2020-10-13 11:56:57 -
Giresun'da uyuşturucu operasyonunda 2 kişi tutuklandı

GİRESUN (AA) - Giresun'da 6 kilo 928 gram esrar ele geçirilen uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmalarda, Dereli ilçesi uygulama noktasında durdurulan bir otomobilde arama yapıldı.

Narkotik arama dedektör köpeği "Cadı"nın otomobilin benzin deposunda tepki vermesi üzerine burada zulalanmış 12 paket halinde 6 kilo 928 gram esrar ele geçirildi.

Operasyonda uyuşturucu ticareti yapmak ve nakletmek suçundan gözaltına alınan S.Ö. ve Y.A. tutuklandı, E.K. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.




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