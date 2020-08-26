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Aktüel Giresun'da selde kaybolan aileyi arama çalışmaları devam ediyor
Aktüel

Giresun'da selde kaybolan aileyi arama çalışmaları devam ediyor

Osmaniye köyünde araçlarıyla sele kapılan aileden anne Emine Akgün'ün kardeşi Süleyman Karakılıç, ablasıyla telefondaki son görüşmesini anlattı - Karakılıç: - "Ablam bana 'Kardeşim nerede kaldın, geç kaldın, arabamızın içine su doluyor boğulacağız, koşsana' dedi"

Yeniakit Publisher
2020-08-26 14:54:50 -
Giresun'da selde kaybolan aileyi arama çalışmaları devam ediyor

GİRSUN (AA) - Giresun'da selde kaybolan aileyi arama çalışmaları devam ediyor.

Osmaniye köyünde araçlarıyla suya kapılarak kaybolan Emine ve Davut Akgün'ü bulmak için Çal ve Batlama derelerinde arama çalışması yapılıyor.

Aynı aileden Betül Akgün'ün dün Batlama Deresi'nde cesedine ulaşılmasının ardından, anne ve babanın da bulunması için AFAD koordinesindeki ekipler ile Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri çalışmalarını sürdürüyor. Ekipler, suyu ve dere kenarındaki çalılık alanları tarıyor.

Emine Akgün'ün kardeşi Süleyman Karakılıç, selin meydana geldiği gün yaşananları AA muhabirine anlattı.

Ablasının kendisini arayıp "Çıkamıyoruz, arabamızın altına taş girdi." diyerek yardım istediğini belirten Karakılıç, bunun üzerine evden çıkarak arabasıyla ilerlediğini ancak köprünün üzerinin su dolması nedeniyle yola yürüyerek devam ettiğini söyledi.

Karakılıç, "Bahçelerden aşağı indim, kendime yol buldum. Ablam bana 'Kardeşim nerede kaldın, geç kaldın, arabamızın içerisine su doluyor boğulacağız, koşsana.' dedi. 'İmdat boğuluyoruz.' dedi. Ondan sonra da hiçbir şey duymadım." ifadelerini kullandı.

Süleyman Karakılıç, olayın yaşandığı ana kadar süren yağışın, sonrasında sona erdiğini kaydetti.

Kadının diğer kardeşi İbrahim Karakılıç ise 60 yıldır köyde böyle su taşkını meydana gelmediğini vurguladı.

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