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Aktüel Giresun'da kamyonet ile otomobil çarpıştı: 7 yaralı
Aktüel

Giresun'da kamyonet ile otomobil çarpıştı: 7 yaralı

Yeniakit Publisher
2020-12-07 14:51:33 -
Giresun'da kamyonet ile otomobil çarpıştı: 7 yaralı

GİRESUN (AA) - Giresun'da kamyonet ile otomobilin çarpışması sonucu 7 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Çaldağ köyünden il merkezi yönüne seyir halinde olan Yakup Gölgeç yönetimindeki 17 TR 516 plakalı kamyonet, karşı yönden gelen Hüri Tanrıverdi idaresindeki 28 AAN 485 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada yaralanan sürücüler ve 5 kişi, 112 Acil Servis ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.

Yaralıların hayati tehlikelerinin olmadığı öğrenildi.

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