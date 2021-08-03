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Yaşam Giresun’da heyelan nedeniyle karayolu ulaşıma kapandı
Yaşam

Giresun’da heyelan nedeniyle karayolu ulaşıma kapandı

Giresun’un Keşap ilçesinde meydana gelen heyelan Karabulduk köyüne ulaşım sağlayan karayolunu trafiğe kapattı.

Yeniakit Publisher
2021-08-03 23:16:00 -
Giresun’da heyelan nedeniyle karayolu ulaşıma kapandı

Giresun’un Keşap ilçesinde meydana gelen heyelan nedeniyle Karabulduk köyüne ulaşım sağlayan karayolu trafiğe kapandı.

Olay, akşam saatlerinde meydana geldi. Keşap ilçesinden Karabulduk köyüne giden karayolunun 15’inci kilometresinde heyelan meydana geldi. Karayolu güvenlik nedeniyle araç ve yaya trafiğine kapatıldı.

Heyelan bölgesine yol gösterici levhalar yerleştirilerek alternatif güzergâh üzerinden ulaşım sağlanıyor. Karabulduk köyüne gitmek isteyenler için Merkeze bağlı Duroğlu beldesinden Yenicehisar-Arnavut köyü üzerinden ulaşımın sağlandığı bildirildi.

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