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Aktüel Giresun'da feci kaza: Ölüler ve yaralılar var
Aktüel

Giresun'da feci kaza: Ölüler ve yaralılar var

Giresun'un Tirebolu ilçesinde tünelde iki kamyonetin çarpışması sonucu meydana gelen kazada iki kişi hayatını kaybetti, iki kişi yaralandı.

Yeniakit Publisher
2021-05-29 17:42:00 -
Giresun'da feci kaza: Ölüler ve yaralılar var

İlçedeki Kilise Burnu Tüneli'nde S.A. idaresindeki 28 AAJ 718 plaka kamyonet ile ters yönde ilerleyen N.B. yönetimindeki 28 TC 836 plakalı kamyonet çarpıştı.

Sürücü S.A. ile beraberindeki F.B. kaza yerinde hayatını kaybetti.

Yaralanan diğer kamyonetin sürücüsü N.B. ile beraberindeki A.B. ise hastanede tedavi altına alındı.

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