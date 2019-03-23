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Giresun Üniversitesi’ne robotik yarışmasında çifte ödül

Giresun Üniversitesi Mühendislik Fakültesi öğrencileri 4 kategoride 350 Robotun katıldığı yarışmada birincilik ve ikincilik ödüllerinin sahibi oldu.

23 Mart 2019 Cumartesi 14:12
Giresun Üniversitesi’ne robotik yarışmasında çifte ödül

Giresun Üniversitesi Mühendislik Fakültesi öğrencileri 4 kategoride 350 Robotun katıldığı yarışmada birincilik ve ikincilik ödüllerinin sahibi oldu.


Bursa’da Kültür Okulları tarafından 2.si gerçekleştirilen “Robolution” yarışması düzenlendi. 4 farklı kategoride 350 robotun yer aldığı yarışmada Giresun Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği 1. sınıf öğrencilerinden Erkan Kaşık ve Yusuf Akdemir’de yeteneklerini sergiledi. Yarışmada Giresun Üniversitesi öğrencileri “Çizgi İzleyen Robot” kategorisinde birincilik ve ikincilik ödüllerinin sahibi oldu.


Robot teknolojilerinin öğrencilerin kendilerini geliştirecekleri önemli alanlardan biri olduğunu belirten Giresun Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mustafa Türkmen “Öğrencilerimize ve akademisyenlerimize elimizden geldiğince destek olmaya çalışıyoruz. Bu çalışmaların yaygınlaştırılmasını teşvik etmek için de böyle bir organizasyona katılım sağlamak istedik. Okulumuzda bu ilgi alanında kendini geliştirmek isteyen pek çok arkadaşımız var. Onları keşfetmek, yeteneklerini sergilemelerine imkan vermek istiyoruz. Yapılan ve yapılacak bu yöndeki çalışmalar hem üniversitemizin gelişmesine hem de bu işe merak duyan yeni arkadaşlarımıza pozitif bir katkı sağlayacaktır. Başarılarıyla Fakültemizde oluşturulan businerji ve katkılarından dolayı yarışmada birincilik ve ikincilik ödüllerinin sahibi olan öğrencilerimizi kutluyorum“ dedi.

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Haber Tarihi: 23 Mart 2019 Cumartesi 14:12
  1. sergi
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