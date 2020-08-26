  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Giresun Doğankent'teki selin yeni görüntüleri ortaya çıktı
Aktüel

Giresun Doğankent'teki selin yeni görüntüleri ortaya çıktı

Yeniakit Publisher
2020-08-26 15:41:46 -
Giresun Doğankent'teki selin yeni görüntüleri ortaya çıktı

GİRESUN (AA) - Giresun'un Doğankent ilçesinde sel nedeniyle iş yerlerinde hasar oluşan esnaf, temizlik çalışmalarını sürdürürken 22 Ağustos tarihindeki selin yeni görüntüleri ortaya çıktı.

İlçe merkezine dere taşkını ile sürüklenen taş, kum, toprak ve kaya parçaları, iş makineleriyle kaldırılırken esnaf da iş yerlerinde temiz çalışmalarına devam ediyor.

Merkez Mahallesi'ndeki ana caddede terzi dükkanı bulunan Emin Yahşi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, önceki cumartesi gecesi yağış nedeniyle oluşan selin kendi iş yerine de zarar verdiğini söyledi.

Yağşi, büyük bir felaket atlattıklarını ifade ederek, "O akşam buradaydım. Gök delindi sanki. İş yerime de su girdi. Takdiriilahi. Çok büyük felaket atlattık." dedi.

Enver Öztürk ise yağışın sonrası büyük bir heyelanın oluştuğunu, iş yerlerinin suyun içerisinde kaldığını aktardı.

Öte yandan, 22 Ağustos tarihinde ilçede etkili olan yağış sonucu oluşan selin yeni görüntüleri ortaya çıktı. Vatandaşların cep telefonlarına yansıyan görüntülerde ilçenin ana caddesinde akan sel suları ve sürüklenen eşyalar kadraja giriyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Bill Gates’in sözleri dünya gündemine oturdu: Koronavirüse yakalanmayan milyonlarca insan ölecek
Dünya

Bill Gates’in sözleri dünya gündemine oturdu: Koronavirüse yakalanmayan milyonlarca insan ölecek

Microsoft’un kurucusu Bill Gates, dünyadaki sistemi altüst eden yeni tip koronavirüs ile ilgili mücadele konusunda çarpıcı açıklamalar yaptı..
Fatih Portakal, Fatih Altaylı’ya istifanın arka perdesini anlattı
Gündem

Fatih Portakal, Fatih Altaylı’ya istifanın arka perdesini anlattı

Fatih Altaylı, Fatih Portakal’ın istifasına ilişkin yazı kaleme aldı. Yeni açıklamalar yapan Fatih Portakal, artık muhalif olmak istemediğin..
Bölgede beklenen oldu! ABD ve Yunanistan harekete geçti
Dünya

Bölgede beklenen oldu! ABD ve Yunanistan harekete geçti

Türkiye'nin Akdeniz ve Ege'dekİ faaliyetlerinden rahatsız olan Yunanistan, ABD ile provoke edici bir tatbikat yaptı.
Satılık 2015 model Peugeot 308
Satılık 2015 model Peugeot 308

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı