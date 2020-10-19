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Aktüel Gine'de muhalefet Cumhurbaşkanlığı seçimlerinden "zafer"le çıktıklarını duyurdu
Aktüel

Gine'de muhalefet Cumhurbaşkanlığı seçimlerinden "zafer"le çıktıklarını duyurdu

Oy sayımının henüz bitmediği seçimlerde ilk turda hiçbir adayın kazanamayacağı öngörülürken, 4 adayın kalacağı değerlendirilen ikinci turun 24 Kasım'da yapılacağı belirtiliyor

Yeniakit Publisher
2020-10-19 20:22:34 -
Gine'de muhalefet Cumhurbaşkanlığı seçimlerinden "zafer"le çıktıklarını duyurdu

DAKAR (AA) - Gine'de dün yapılan Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde oylar sayılmaya devam ederken, mevcut Cumhurbaşkanı Alpha Conde'nin en yakın rakibi Cellou Dalein Diallo zaferini ilan etti.

Diallo, partisi Gine Demokratik Güçleri Birliğinin (UFDG) genel merkezinde yaptığı açıklamada, oy verme sürecinde yaşanan ciddi anormalliklere karşın seçimlerin ilk turunda sandıktan zaferle çıktığını duyurdu.

Kendisini destekleyenlere teşekkür eden Diallo, vatandaşları, bu "demokrasi zaferine" sahip çıkmaya davet etti.

UFDG açıklamasında "seçim zaferinin" ilk turda seçimin sonuçlanması mı yoksa ikinci tura mı kalındığı anlamına geldiğine değinilmedi.

- İkinci tur 24 Kasım'da

Diallo, Conde karşısında 2010 ve 2015'te de aday olmuş ancak seçilememişti.

Hiçbir adayın ilk turda yeterli oy oranına ulaşamayacağı tahmin edilirken, bu durumda ikinci tura Conde ve Diallo dışında Ekonomist ve Demokratik Umut Partisinin (PADES) lideri Ousmane Kaba ve Çalışma Yoluyla Vatandaş Hareketi Partisinin (PACT) lideri Makale Traore'nin kalması da bekleniyor.

Buna göre ikinci tur, 24 Kasım'da yapılacak.

- Üçüncü dönem adaylık tartışmaları

Ülkenin 1958'de bağımsızlığını kazanmasından bu yana ilk demokratik güç değişimiyle Aralık 2010'da 5 yıllığına seçilerek göreve gelen Conde, 2015'te yeniden Cumhurbaşkanlığı koltuğuna oturmuştu.

Cumhurbaşkanı'nın en fazla 2 dönem üst üste görev yapabildiği ülkede, ikinci dönemi aralıkta sona erecek 82 yaşındaki Conde'nin üçüncü dönem de seçilebilmesine imkan sağlayacak anayasa değişikliği referandumu, 22 Mart'ta genel seçimle yapılmıştı.

Conde'nin 3'üncü dönem adaylığı, o tarihten bu yana ülkenin en çok tartışılan gündem maddesi olmuştu.

Muhalefet, Conde'nin adaylığını yasa dışı ilan etmiş, birçok sokak gösterisi düzenlenmişti.

Muhalif hareket Anayasanın Korunması Ulusal Cephesi (FNDC), Ekim 2019'dan bu yana Conde karşıtı gösterilerde 90 kişinin yaşamını yitirdiğini duyurmuştu.




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