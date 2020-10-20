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Aktüel Gine'de cumhurbaşkanı adayının, oy sayımı bitmeden zafer ilanı tepki topladı
Aktüel

Gine'de cumhurbaşkanı adayının, oy sayımı bitmeden zafer ilanı tepki topladı

Yeniakit Publisher
2020-10-20 00:14:09 -
Gine'de cumhurbaşkanı adayının, oy sayımı bitmeden zafer ilanı tepki topladı

DAKAR (AA) - Gine'de pazar günü yapılan cumhurbaşkanı seçimleri sonrası mevcut Cumhurbaşkanı Alpha Conde'nin en yakın rakibi Cellou Dalein Diallo'nun oy sayımı devam ederken zafer ilan etmesine Conde'nin partisi ve Bağımsız Seçim Komisyonundan tepki geldi.

Conde'nin partisi Halkın Yürüyüşü Partisinden (RPG) yapılan açıklamada, oy sayım sürecinin hala devam ettiği hatırlatılarak, Diallo'nun açıklamalarının cumhuriyet ve demokrasiyle bağdaşmadığı vurgulandı.

Açıklamada, Diallo'nun açıklamalarının "sorumsuzca ve tehlikeli" olduğuna işaret edilerek, RFG taraftarlarına da sükuneti koruma çağrısında bulunuldu.

Bağımsız Seçim Komisyonundan yapılan açıklamada da Diallo'nun ifadelerinin hiçbir geçerliliğinin olmadığı belirtilerek, yasalar gereği bir kişinin ya da bir adayın kendini "kazanan" ilan edemeyeceği kaydedildi.

Sonuçların bu hafta sonuna kadar belli olacağı bilgisi de paylaşıldı.

Öte yandan Diallo'nun açıklaması sonrasında partisi Gine Demokratik Güçleri Birliğinin (UFDG) genel merkezi önünde toplanan destekçilerine de polis biber gazıyla müdahale etti.

- Sayım bitmeden "zafer" ilan etmişti

Diallo, oy sayım merkezlerinden gelen sonuçlar üzerine "birinci turdan zaferle çıktığını" söylemişti.

Diallo'nun partisi UFDG de bu açıklamadan önce, oy sayım merkezlerinden gelen sonuçlarda Diallo'nun kazandığı görülürse, Bağımsız Seçim Komisyonu ya da Anayasa Mahkemesini beklemeden zafer ilan edileceklerini duyurulmuştu.

- İkinci tur 24 Kasım'da

Diallo, Conde karşısında 2010 ve 2015'te de aday olmuş ancak seçilememişti.

Hiçbir adayın ilk turda yeterli oy oranına ulaşamayacağı tahmin edilirken, bu durumda ikinci tura Conde ve Diallo dışında Ekonomist ve Demokratik Umut Partisinin (PADES) lideri Ousmane Kaba ve Çalışma Yoluyla Vatandaş Hareketi Partisinin (PACT) lideri Makale Traore'nin de kalması bekleniyor.

Buna göre ikinci tur, 24 Kasım'da yapılacak.

- Üçüncü dönem adaylık tartışmaları

Ülkenin 1958'de bağımsızlığını kazanmasından bu yana ilk demokratik güç değişimiyle Aralık 2010'da 5 yıllığına seçilerek göreve gelen Conde, 2015'te yeniden Cumhurbaşkanlığı koltuğuna oturmuştu.

Cumhurbaşkanı'nın en fazla 2 dönem üst üste görev yapabildiği ülkede, ikinci dönemi aralıkta sona erecek 82 yaşındaki Conde'nin üçüncü dönem de seçilebilmesine imkan sağlayacak anayasa değişikliği referandumu, 22 Mart'ta genel seçimle yapılmıştı.

Conde'nin 3'üncü dönem adaylığı, o tarihten bu yana ülkenin en çok tartışılan gündem maddesi olmuştu.

Muhalefet, Conde'nin adaylığını yasa dışı ilan etmiş, birçok sokak gösterisi düzenlenmişti.

Muhalif hareket Anayasanın Korunması Ulusal Cephesi (FNDC), Ekim 2019'dan bu yana Conde karşıtı gösterilerde 90 kişinin yaşamını yitirdiğini duyurmuştu.

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