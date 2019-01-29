Gidip hapına para yatırmayın!

Zerdeçal öyle bir sağlık vesilesi ki, hapını yapıp piyasaya sürdüler ve bir sürü aklı evvel, para sarhoşu da ona para akıtmaya başladı.

Zerdeçal sizi kanserden, kronik iltihaptan, bellek zayıflamasından, eklem yaşlanmasından, hatta damar sertliğinden koruyabiliyor. Bağışıklığı güçlendiriyor!

Zerdeçalın işe yaradığı sağlık sorunları

-Romatizmal hastalıklar, özellikle kronik iltihapla seyreden artritler

-Başta hafıza bozukluğu olmak üzere depresyon dâhil nörolojik ve ruhîl sorunlar

-Kalp ve damar hastalıkları

-Obezite ve metabolik sendrom

-Kanserler, özellikle meme ve kalınbağırsak kanseri

Anavatanı Doğu Hindistan olan zerdeçal, tropik bir bitki olan “Curcuma Longa”dan elde ediliyor. Zerdeçalın içindeki “kurkumoid” adı verilen doğal mucize maddeler bağırsaktan kolay kolay emilmiyor.

Gıdalarla birlikte yemekte, çorbada doğal yolla alınan zerdeçal bünyeye peş peşe yararlar sağlıyor.

Zerdeçalın etken maddesi kurkumin. Toz zerdeçalın kuru ağırlığının küçücük bir kısmını % 5’ini kurkumin oluşturuyor.

Diğer taraftan zerdeçalın sindirim sisteminden emilimi çok sınırlıdır. Emilimi çoğaltabilmek için bazı gıda eklemelerine ihtiyaç var. Bu karabiberdir. Karabiber zerdeçalın emilimini 20-30 kat artırabiliyor.

Zeytinyağı da ekleyebilirsiniz. Ölçü şu olabilir: 1 tatlı kaşığı toz zerdeçala yarım çay kaşığı karabiber ve bir çay kaşığı kadar sızma zeytinyağı ekleyiniz. Bu karışımı çorba, salata veya cacıklarınızda kullanın.