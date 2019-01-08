Gıda zehirlenmesi bütün dünyayı tehdit ediyor

Son yıllarda özellikle hamburger, biftek ve çiğ süt tüketimi ile ilişkili salgınlara yol açan, böbrek yetmezliği, kanlı ishal ve kanama gibi bulgulara yol açan bir bakteri (E.coli 0 157:H7) dehşet saçıyor. Besin yolu ile bulaşan tifo ve paratifo bakterileri de öyle..

Zaten vücutlarında sıvı eksiği olanlar, bebekler ve yaşlılarda ağır geçme veya ölümcül olma riski fazla..



Hangi besinlerde dikkatli olunmalı?

Besin zehirlenmelerinden özellikle yüksek proteinli gıdalar (hamburger, kümes hayvanları, yumurta, kremalı gıdalar vb..) yol açıyor. Kirli kullanma suyu veya kanalizasyon suyunun sulama olarak kullanıldığı ortamda yetiştirilen meyve ve sebzeler de öyle.. Fast food restoranlarda sunulan ızgara türü yiyecekler, hazırlanması sırasında köfte gibi çok işlem gerektiren yiyecekler, pastörize edilmemiş süt ve bu sütten hazırlanan süt ürünleri, iki saatten fazla oda ısısında bekletilmiş ve tüketilmeden önce tekrar ısıtılmayan zeytinyağlı yiyecekler, soğuk sandviçler, salatalar falan tehlikeli..

Kirli denizlerden çıkarılan deniz hayvanları da zehirlenmeye yol açabiliyor. Eğer kümes hayvanı hasta ise, etken yumurtlama sırasında özellikle yumurtanın dış yüzeyine bulaştığından, kabuğu çatlak, kırık olan yumurtaların ve bunlardan hazırlanan salata, mayonez türü gıdaların da riskli olduğunu bir kez daha hatırlatalım.