0553 313 94 23

Gıda yüklü kamyoneti çalan 3 hırsız, çekyatın içinde enselendi

Konya'nın Selçuklu ilçesinde gıda malzemesi satan bir kamyoneti çalıp boşalttıktan sonra bir otoparka bırakan 3 hırsız, baskın yapılan evde çekyatın içinde saklanırken yakalandılar.

23 Ocak 2019 Çarşamba 11:46
Gıda yüklü kamyoneti çalan 3 hırsız, çekyatın içinde enselendi

Konya’da kasasında gıda malzemesi yüklü kamyoneti çaldığı iddia edilen üç şahıs, gıda malzemelerini boşalttıktan sonra kamyoneti otoparka terk etti. Şüpheliler kaldıkları eve polisin yaptığı baskında çekyatın içinde saklanırken yakalandı.

Olay, merkez Selçuklu ilçesi Bosna Hersek Mahallesi Elçibey Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kamyoneti ile gıda malzemesi satan Suriye uyruklu Yusuf N., 42 MC 195 plakalı aracını sokak üzerine park ederek evine gitti. Yusuf N. sabah saatlerinde işe gitmek için evden çıktığında aracını park ettiği yerde bulamayınca durumu polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen Asayiş Şube MüdürlüğüOto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri sokak çevresindeki güvenlik kameralarını inceledi. İnceleme sırasından ekipler, 3 zanlının sabah saatlerinde sokak üzerinde gezdiklerini ve yine aynı şahısların gece saatlerinde siyah renkli motosikletle geldikten sonra kamyoneti çaldıklarını tespit etti.

Hırsızlık olayının ardından İhsaniye Mahallesi'nde bulunan bir otoparkta terk edilmiş kamyonet olduğu ihbarı geldi. Olay yerine sevk edilen polis ekipleri çalınan kamyoneti gıda malzemeleri boşaltılmış vaziyette buldu. Çevredeki görgü tanıkları ve yapılan incelemelerin ardından şüphelilerin kimliğini belirleyen polis ekipleri, şahsıların Orhangazi Mahallesi'nde bulunan bir evde saklandıklarını tespit etti. Şüphelilerin saklandığı eve yapılan baskında Mahmud Beşir El N., Ahmet H. ile Muhammed N. saklandıkları çekyatlarda yakalandı. Çalınan yaklaşık 15 bin lira değerindeki gıda malzemeleri ise evin bir odasında bulundu. Gözaltına alınan 3 zanlı, Konya Numune Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü.

Kamyonet ve ele geçirilen gıda malzemeleri ise polis tarafından Yusuf N.’ye teslim edildi. Malzemelerinin bulunduğuna çok mutlu olduklarını dile getiren Yusuf N.’nin oğlu Muhammed N., "Sabah evden çıktık. Arabamızı bulamadık polise gittik ve anlattık. Arabayı Cuma günü buldular, akşama sonra bu kişileri buldular. Bu kişilerin yanında da bizim malzemeler çıktı" dedi.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 23 Ocak 2019 Çarşamba 11:46
  1. Konya
  2. Selçuklu ilçesi
  3. Hırsızlık
  4. kamyonet hırsızları
  5. çekyatın içinde yakalandılar

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    "Hayatı kucaklama anı" güvenlik kamerasında
    1. "Hayatı kucaklama anı" güvenlik..
    2. Mustafa Sarıgül Şişli'den bağımsız..
    3. Otomotiv devi resmen açıkladı!..
    4. "Din, göçmen kabulünde rol oynamamalı"
    5. TCMB repo ihalesiyle piyasaya yaklaşık..
    6. Vodafone, iş ortakları ile KKTC'de..
    7. İş dünyası-üniversite entegrasyonu..
    8. Yıldız Holding, ilk sürdürülebilirlik..
    9. Basketbol: Erkekler Türkiye Kupası
    10. İbn Haldun’dan “Gülümse çekiyorum”..
    11. Afrin’de neler oluyor? Afrin’de son..
    12. Seyitnizam-Zeytinburnu arası tramvay..
    13. Matbaacılarda yerel seçim yoğunluğu
    14. Pilot üniversite modeli için ilk adım
    15. Afrin'de bir patlama daha!
    16. ANALİZ - Suriye'nin kuzeyinde güvenli..
    17. Afrin'de patlama! Ölü ve yaralılar var
    18. TFF'den Oğuz Çetin'e görev
    19. Anadolu'nun en eski "üniversitesi"..
    20. Fenerbahçe, Macaristan temsilcisine..
    Karamollaoğlu'ndan Abdullah Gül'e: Başınıza felaketler gelebilir
    Karamollaoğlu'ndan Abdullah Gül'e: Başınıza felaketler gelebilir
    Abdullah Gül değil, Ahmet Davutoğlu parti kuracak!
    Abdullah Gül değil, Ahmet Davutoğlu parti kuracak!
    Son anket sonuçları açıklandı! İşte partilerin oy oranları
    Son anket sonuçları açıklandı! İşte partilerin oy oranları
    Define ararken cin çarptı!
    Define ararken cin çarptı!
    Ekrem İmamoğlu Akit’e dava açtı, hakkındaki bilgiler ortaya çıktı!
    Ekrem İmamoğlu Akit’e dava açtı, hakkındaki bilgiler ortaya çıktı!

    Günün Karikatürü

    23 Ocak 2019
    AK Partili belediye başkanı, aday gösterilmeyince istifa etti
    AK Partili belediye başkanı, aday gösterilmeyince istifa etti
    Yerel seçimler öncesi en kapsamlı anket! İşte çarpıcı sonuçlar...
    Yerel seçimler öncesi en kapsamlı anket! İşte çarpıcı sonuçlar...