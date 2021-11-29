Gıda ve Tarımsal Ürün Piyasaları İzleme ve Değerlendirme Komitesi toplandı

Gıda ve Tarımsal Ürün Piyasaları İzleme ve Değerlendirme Komitesi, Hazine ve Maliye Bakanı Lütfü Elvan’ın ev sahipliğinde Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı İbrahim Şenel ve Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu’nun katılımıyla toplandı. Komitenin toplantısı sonrası yapılan açıklamada, “Pandemi sonrası dönemde yaşanan ekonomik canlanma ve tüm dünyada etkisini gösteren kuraklık, küresel çapta emtia fiyatlarını artırmıştır. Ülkemizin de olumsuz etkilendiği bu süreçte gıda hammaddesi fiyatlarındaki gelişmelerin un, et, süt ve yem üreticilerimize ve dolayısıyla vatandaşlarımıza yansımasını en az seviyede tutmak için hasat döneminden bu yana bazı tedbirler devreye alınmıştı” denildi.

Açıklamanın devamında şu ifadelere yer verildi:

“2021/22 üretim-tüketim sezonunda Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü tarafından un regülasyonu kapsamında un üreticilerimize piyasa fiyatlarına göre ekmeklik buğdayda ton başına yaklaşık bin ile bin 700 TL arasında destek sağlanmaktadır. Bugüne kadar satışı yapılan ekmeklik buğday miktarı 1,2 milyon ton olmuştur. Yem regülasyonu kapsamında ise et, süt, tavuk ve yumurta üreticilerimize piyasa fiyatlarına göre yemlik arpada ton başına yaklaşık bin TL, yemlik mısırda ton başına yaklaşık 800 TL destek sağlanmaktadır. Ayrıca ağustos, eylül ve ekim aylarında kanatlı hayvan üreticilerimize yapılan 550 bin tonluk yemlik buğday satışları ile ton başına 350 TL’ye kadar destek verilmiştir. Bugüne kadar yem regülasyonu kapsamında besici, yetiştirici ve yem üreticilerimize 2,6 milyon ton hububat satılmıştır. Bu sayede hem üreticilerimiz hem de vatandaşlarımız maliyet ve fiyat artışı baskısına karşı korunmuştur. Bugün gerçekleştirilen Komite toplantısında Gıda Komitesi kararları çerçevesinde eylül ayı sonunda kurulan erken uyarı sistemi bulguları doğrultusunda gıda ve tarımsal ürün piyasaları incelenmiş, arz güvenliği çerçevesinde kritik ürünlerde olası senaryolar ele alınmıştır. Çiğ süt referans fiyatlarının durumu, artan maliyet baskısı dikkate alınarak değerlendirilmiştir. Bu kapsamda Ulusal Süt Konseyinin en kısa sürede çiğ süt tavsiye satış fiyatını yeniden değerlendirmesi konusunda mutabık kalınmıştır. Ekmeklik buğdayda ve yemlik hububatta (arpa, mısır) üreticilerimizin ve vatandaşlarımızın fiyat dalgalanmalarına karşı korunması için yeni hasat dönemine kadar TMO satışlarına uygun fiyatlardan devam edilmesi kararlaştırılmıştır. Böylece sezon boyunca yapılacak desteklemeler ile fiyat oynaklıklarından vatandaşlarımızın en az şekilde etkilenmesi sağlanacaktır.”