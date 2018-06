Gıda takviyesi ve cinsel ürün reklamlarına ceza yağdı

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu, geçen yıl yayımlanan 690 sayılı KHK'deki düzenlemeleri dikkate alarak, son bir yıl içerisinde, gıda takviyesi ürün satışı, cinsel içerikli yayınlar, "arkadaşlık hatları" gibi reklamları yapan uydu kanallarına göz açtırmadı, ihlal yapanlara lisans iptaline kadar uzanan rekor oranlarda cezalar verdi.

KHK'deki kanuni değişikliğin yürürlüğe girdiği 29 Nisan 2017'den bugüne kadar geçen sürede, medya hizmet sağlayıcılara, toplam 1 milyon 261 bin 276 lira idari para cezası, 110 kez program, 75 kez geçici yayın durdurma müeyyidesi uygulandı.

Geçici yayın durdurma müeyyidesi uygulanan televizyon kanalları arasında, "365, 4 Eylül TV, Anadolu TV, Anadolu Yurdum TV, ANC TV, Avantaj TV, B Medya TV, Bedir TV, Ber TV, Berat, Damla, Derya TV, Doğu TV, Dolunay Int, Dolunay TV, Evin TV, Evren TV, Farklı TV, Ful TV, Gala, Genç, Hazan TV, HLT, HM, HTV, Kanal C, Kanal Ege, Kanal S, Karadeniz Türk, Maksim, Mavi Karadeniz TV, Maxi TV, Mega Müzik, Maya TV, Medyam 14, MGC, Müzik Türk, Nehir, Nisa TV, Nurs TV, One Best TV, Outlet TV, Park TV, Plus Music, Seymen TV, Sıhhat TV, Sıla TV, Son Hedef TV, TV 2000, Vatan, Vizyon Türk TV, YEK, Yeni Sinema ve Yurdum." yer aldı.

21 YAYIN LİSANSI İPTAL EDİLDİ

RTÜK, yaptırım uygulandığı halde bu tür yayınları, bir yılda 2 kez daha yaptıkları belirlenen 21 medya hizmet sağlayıcısının lisansını da iptal etti.

İhlale devam ettiği için yayın lisansı iptal edilen medya hizmet sağlayıcılar arasında da "Anadolu Yurdum TV, Avantaj TV, Bedir TV, B Medya TV, Damla, Genç, HLT, HTV, Nurs TV, One Best TV, Outlet TV, Seymen TV, Son Hedef TV, TV 2000, Vizyon Türk TV ve Yeni Sinema." bulunuyor.

Geçici yayın durdurma ya da yayın lisansı iptali cezası verilen bazı yayın kuruluşlarının, yargısal süreçler nedeniyle yayınlarına devam ettiği öğrenildi.

ALDATAN REKLAMLARA 3 MİLYON LİRA CAZA

Söz konusu yayınlara yönelik süreci yürüten RTÜK, ayrıca "sahte cep telefonu", "ödüllü çekiliş","elektronik sigara", "kredi" gibi tüketiciyi kandırmaya ve aldatmaya yönelik reklam yayınlarından dolayı da son bir yıl içerisinde uydu üzerinden yayın yapan kanallara 195 kez müeyyide uyguladı.

Kanallara bu konuda verilen cezaların toplam miktarı, 3 milyon 180 bin 410 liraya ulaştı.

RTÜK'E İKİ AYDA BİNLERCE ŞİKAYET GELDİ

Öte yandan Üst Kurula, uydu üzerinden yayın yapan bazı televizyon kanallarının, çocukların fiziksel, zihinsel ve ahlaki gelişimine zararlı içerikleri barındıran reklamlara yer verdiğine ilişkin sadece son 2 ayda toplam 8 bin 598 şikayet iletildi.

29 Nisan-27 Haziran döneminde yapılan bu şikayetlerin yüzde 21'ini, "tele-alışveriş" (bin 803 şikayet), yüzde 79'unu da "cinsel ürün" (6 bin 795 şikayet) reklamları oluşturdu.