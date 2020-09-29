Gıda perakendecileri ikinci dalga tehlikesine karşı hazırlıklı! Rafları boş bırakmayız spekülatörlere fırsat vermeyiz

Buğra Kardan

Corona virüsüyle (Covid-19) mücadele döneminde iyi bir imtihan veren gıda firmaları, yeni normalde de tüketicilerin taleplerini seri şekilde karşılıyorlar. Virüsün tekrar yayılmaya başladığını görerek teyakkuza geçen firmalar, ürün tedarikinin sorunsuz devam etmesi için gerekli her adımı atıyorlar.

Martketler tetikte

Market zincirleri de Covid-19 tehdidine karşı tetikte olup raflarını ürünlerle doldurmayı ve spekülatörlerin tekrar devreye girmelerini engellemeyi amaçlıyorlar. Gıda Perakendecileri Derneği (GPD) Yönetim Kurulu Başkanı Galip Aykaç, YENI AKIT’e yaptığı açıklamada her ihtimali göz önünde bulundurduklarını dile getirerek, “Allah korusun, pandeminin yayılımının durdurulamaması ve ikinci dalganın başlaması halinde hayata geçireceğimiz önlemleri belirlemiş durumdayız” dedi. SIKINTI YOK Üyelerinin tedarik sıkıntısı yaşamadıklarına dikkat çeken Aykaç, “Firmalarımız ihtiyatlılar. Her ne olursa olsun raflarını boş bırakmamakta kararlılar” ifadelerini kullandı. Vurguncuların kendilerine oyun alanı bulamayacaklarını da belirten Aykaç, “Bu konuda çok ama çok hassasız. Tedbirlerimizi alıyoruz, alacağız da. Ürünlerin stoklanmasına, fahiş fiyat artışına gidilmesine imkân tanımayacağız” sözü verdi.

Gelirimizi arttırdık

BİM İcra Kurulu Üyeliği görevini de yürüten Aykaç, Covid-19 döneminin kendileri adına verimli geçtiğini kaydederek, şunları söyledi: “Pandeminin yoğun olduğu aylarda dahi gelirimizi ve kârımızı arttırdık. Zira müşterilerimizin taleplerini yüksek kalite ve uygun fiyat ilkemize uygun olarak karşıladık. Bundan dolayı teveccüh gördük, takdir topladık. Şu da muhakkak ki pandemi dönemi; mağazalarımızdan daha önce alışveriş yapmamış, gelir seviyesi yüksek tüketicilerin bizi keşfetmelerine de vesile oldu.”

Yatırımlar devam ediyor

Ayrıca yatırımlarına ara vermediklerini vurgulayan Aykaç, “Yurt içinde yıl sonuna kadar 8 bin 500 mağazaya ulaşmayı amaçlıyoruz. Yurt dışında da süratle mağazalaşıyoruz. Geçen sene Fas’ta 55, Mısır’da ise 20 yeni mağaza açtık. Bu sene Mısır yerine Fas’a yoğunlaşmayı, ülkedeki mağaza sayımızı 580’e yükseltmeyi planlıyoruz” diye konuştu. Öte yandan araştırmalara göre pandeminin ilk dalgasından zarar gören giyim firmaları, tek tek e-ticarete yöneliyorlar. Online satış kanallarını bir bir kuvvetlendiriyorlar. Firmalar, ürünlerini tanıtmak için sosyal ağlardan da yararlanıyorlar. Gelinen aşamada ürünlerini Instagram ve Facebook’tan satan, bloggerlar ile You Tube fenomenlerinden faydalanarak reklamlarını yapan pek çok marka var