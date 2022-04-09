Gıda krizi yaşayan Irak yasakları kaldırdı! Türkiye'den ithal edecekler

Irak hükümeti, yerel piyasada emtia fiyatlarında görülen artış nedeniyle 3 ay süreyle tüm gıda ürünlerinde ithalat kapısının açık tutulacağını duyurdu. Kararın Türkiye’nin yılda 2,8 milyar dolar tarımsal ürün ihraç ettiği Irak’la ticaretini artırması bekleniyor.

Dünya'da yer alan habere göre, rak Bakanlar Kurulu Genel Sekreterliği Sözcüsü Haydar Mecid, konuyla ilgili açıklamasında “Ticaret Bakanlığının, 3 milyon tonu aşmamak kaydıyla buğday mahsulü ithal etmesine, gıda, inşaat ve ilaç malzemelerinin gümrük vergilerini düşürmesine izin verildi” dedi ve yürürlükteki ithalatı engelleyen kararların 3 ay süreyle iptal edildiğini söyledi.

Yaklaşık bir hafta önce sebze fiyatlarında yaşanan artış Iraklıların tepkisine neden olmuş, hükümete “krizi kontrol altına almak için duruma müdahale etmesi” çağrıları yapılmıştı. Geçtiğimiz aylarda Irak, yerel ürünlerin bolluğu nedeniyle sebze mahsullerinin ithalatını yasaklamıştı. Türkiye’nin Irak’a ihraç ettiği belli başlı gıda ürünleri; ayçiçeği yağı, buğday unu, tavuk eti, yumurta, bisküvi, turunçgiller, çikolatalı mamuller ve domates yer alıyor. Irak’a, hububat bakliyat yağlı tohumlar ve mamulleri 1 milyar 635,5 milyon dolar, su ürünleri ve hayvansal mamuller, 555,7 milyon dolarlık ihracat yaptı. Türkiye, un ihracatının yüzde 47’sini Irak’a gerçekleştiriyor.