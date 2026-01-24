Gıda devi piyasadan çekiliyor: 105 mağaza el değiştiriyor, 705 çalışan işsiz kalacak

Belçika merkezli gıda perakende devi Colruyt, 1998 yılından bu yana faaliyet gösterdiği Fransa pazarından tamamen çekilme kararı aldı. Şirket, özellikle ülkenin kuzeydoğusunda yürütülen operasyonlarda artan maliyetler, yoğun rekabet ve düşük kârlılık nedeniyle sürdürülebilir büyüme sağlayamadığını açıkladı. Yapılan büyük yatırımlara rağmen beklenen finansal performansın yakalanamaması, yönetimi radikal bir karara itti.

100 mağaza dört rakibe satılıyor

Colruyt, Fransa’daki 105 mağazasının 100’ünü dört farklı zincire devredecek. Satış planına göre 81 mağaza Intermarché’ye, 14 mağaza Leclerc’e, 3 mağaza Carrefour’a ve 2 mağaza ise Super U’ya geçecek. Bu devir sayesinde 2 bin 80 çalışanın işini koruyacağı belirtiliyor. Ancak şirketin lojistik operasyonları ve bazı destek birimleri için henüz alıcı bulunamadı.

705 kişi işsiz kalacak

Tüm çalışanlar için tablo aynı değil. Sendikalar UNSA ve CGT’ye göre toplam 705 kişi işini kaybedecek. İşten çıkarmaların yaklaşık 600’ünün Dole bölgesinde yoğunlaşması bekleniyor. Sendikalar, “stratejik ve finansal kararların bedelini çalışanlar ödüyor” diyerek sürece tepki gösterdi. Sözleşmelerin mart ayına kadar sona ermesi planlanırken, Colruyt’un Fransa’daki Collect & Go hizmeti de 31 Aralık 2025 itibarıyla durduruldu.