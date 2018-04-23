Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Gheorghe Hagi: CV'mi versem 2 günde okurlar

Romanya Ligi takımlarından Viitorul'un teknik direktörü Hagi, takımdan ayrılacağını açıklarken geleceği hakkında çarpıcı sözler kullandı.

23 Nisan 2018 Pazartesi 17:51
Gheorghe Hagi: CV'mi versem 2 günde okurlar

Romanya'da Viitorul takımını çalıştıran Galatasaray'ın efsane oyuncularından Gheorghe Hagi, takımdan ayrılmak istediğini söylerken flaş açıklamalar yaptı.

''AVRUPA'DA HER TAKIM BENİ İSTEYEBİLİR''

Polonya Ligi takımlarından Legia Varşova'nın kendisini istediği dedikodularını cevaplayan Hagi, ''Legia ile imzalayacak mıyım? Avrupa'da oynayan her takımın benimle ilgilenmesi normal. Hangi takıma gideceğimi henüz bilmiyorum. 24 saatin 24'ünde uykusuz çalışıyorum. Beni isteyen takımlara CV'mi versem 2 günde anca okurlar'' diye konuştu.

''KAPI KAPI DOLAŞMAM''

Viitorul'dan ayrılacağını bir kez daha belirten Romanyalı teknik adam, ''Hemen yarın ayrılabilirim! Üzerimde çok baskı hissediyorum. Bir avantajım var, o da kapı kapı dolaşmayacağım. Bunu zaten hiç yapmadım.'' dedi.

Haber Tarihi: 23 Nisan 2018 Pazartesi 17:51
  1. AVRUPA LİGLERİ Haberleri
  2. AVRUPA LİGLERİ

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Askerler birbirleriyle çatıştı: 6 Asker öldü
    1. Askerler birbirleriyle çatıştı: 6..
    2. Mutfağınızı düzenleyerek kilo verin
    3. Menenjit tedavisinde saniyeler bile..
    4. Meclis Başkanı Kahraman'dan HDP'li..
    5. İsrail Suriye'deki bir hedefi vurdu
    6. Salih Müslim Avrupa Konseyi'nde ortaya..
    7. Doğum sonrasında kilolardan nasıl..
    8. Suudi Arabistan, Rusya'nın önüne geçti!
    9. Kılıçdaroğlu: Çocuklarımıza en güzel..
    10. İzmir'de minibüsün altında kalan çocuk..
    11. Tramvayın halatı koptu, seferler aksadı
    12. Elazığ'da 5 kilo 750 gram toz esrar..
    13. Otomobil tarlaya uçtu: 1 ölü, 3 yaralı
    14. Karbonat saç kepeğini geçirir mi?
    15. Beşiktaş'ta "Fenerbahçe" toplantısı
    16. AP Genel Başkanı Öz'ün üç partinin..
    17. Donald Trump'tan Meksiya'ya yeni..
    18. İsrail Suriye'yi vurdu
    19. Suudi Arabistan petrol şirketi..
    20. Boyun ağrısı nasıl geçer?
    İyi Parti'ye transfer olan CHP'li vekilin gözyaşları
    İyi Parti'ye transfer olan CHP'li vekilin gözyaşları
    Yargıtay’dan emsal karar: Prim düşük yatınca…
    Yargıtay’dan emsal karar: Prim düşük yatınca…
    O kovulmuş, yerine bin Selman getirilmişti... 'Darbeyi o prens yaptı'
    O kovulmuş, yerine bin Selman getirilmişti... 'Darbeyi o prens yaptı'
    Akit TV'de anlattı: Ahmet Türk Erdal İnönüyü öldürecekti!
    Akit TV'de anlattı: Ahmet Türk Erdal İnönüyü öldürecekti!
    Terbiyesiz Eski Bakan: Bahçeli'yi tanıyan biri var mı? Hiç pavyona gitmiş mi rakı içmiş mi?
    Terbiyesiz Eski Bakan: Bahçeli'yi tanıyan biri var mı? Hiç pavyona gitmiş mi rakı içmiş mi?

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    İYİ Parti'ye geçişler sonrası CHP'de ilk çatlak
    İYİ Parti'ye geçişler sonrası CHP'de ilk çatlak
    Kılıçdaroğlu 15 vekil talimatını bakın kimden almış!
    Kılıçdaroğlu 15 vekil talimatını bakın kimden almış!