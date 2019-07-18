Gezici CKD’den kadın üniversitelerine karşı imza kampanyası

Oğuzhan Çağlar yeniakit.com.tr

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Japonya seyahati sonrası yaptığı Kadın Üniversitesi çağrısı halktan olumlu karşılık bulmuştu. Muhafazakar kesimin de desteğini gören Kadın Üniversiteleri’nin kurulması fikrine karşı çıkan Cumhuriyet Kadınları Derneği Genel Başkan Yardımcısı Pınar Gül, “Eğer bu girişimde ısrar edilirse bu tutumu yargıya taşıyacağız.” ifadelerini kullandı. Kadın Üniversitesi kurulmasına yönelik girişimleri engelleme amacıyla imza kampanyası başlatan CKD, şimdiye kadar 2 bin 400 imza topladığını açıkladı.

“Cumhuriyet devrimlerine bağlılıkla konuyu izliyoruz”

Gezi isyanına destek veren ve Kadın Üniversitelerine karşı çeşitli şubeleriyle eylemler başlatan Cumhuriyet Kadınları Derneği, aralarında 1881 Derneği ve TEMAD İzmir İl Başkanlığı’nın da olduğu 11 farklı grupla bir araya gelerek ortak basın açıklaması düzenledi. Müslüman camianın da destek verdiği Kadın Üniversitesi fikrini engellemek için türlü girişimlerde bulunan CKD’nin Karşıyaka Şube Başkanı Işıl Çetin, “Bir cinsiyete dayalı üniversite eğitimini çağdışı buluyor, ülkemizin ihtiyaçları ile örtüşmediğini görüyoruz. Cumhuriyet Devrimlerine büyük bir bağlılıkla konuyu izleyeceğimizi kamuoyuna duyururuz.” diye konuştu.