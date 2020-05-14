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Aktüel

Gezi Parkı'nda skandal olay

Beyoğlu'nda annesiyle geldiği Gezi Parkı'nda bisikletle gezerken 3 kişinin sözlü tacizine uğradığı öne sürülen 12 yaşındaki kızı, iddialara göre şüphelilerden biri kolundan tutarak eve götürmek istedi. Küçük kız annesinin yanına koşarken, 3 şüpheli, polis ve bekçiler tarafından gözaltına alındı. Şüpheliler polis merkezindeki işlemlerinin ardından savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.

Yeniakit Publisher
2020-05-14 12:25:00 - 2020-05-14 12:26:11
Gezi Parkı'nda skandal olay

14 yaş ve altı için sokağa çıkma serbestliğinden yararlanarak annesi F.Ş. ile Gezi Parkı'na gelen 12 yaşındaki kızı H.Ş. annesinden izin alarak komşularından aldıkları bisiklet ile park içinde gezmeye başladı. Yorulan H.Ş., bisikleti elinde sürerek annesinin yanına dönerken, iddiaya göre önüne çıkan 3 kişinin sözlü tacizine uğradı.

İddiaya göre tacizcilerden biri H.Ş'yi kolundan tutarak evine götürmek istedi. Korku içinde çığlıklar atarak kaçan H.Ş, koşarak annesinin yanına geldi.

İhbar üzerine anında harekete geçen Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı polis ve bekçiler Gezi Park'ının hemen karşısındaki çocuk parkında şüpheli 3 kişiyi yakaladı.

H.Ş, yakalanan şüphelileri teşhis ederken gözyaşlarına boğuldu.

Anne, F.Ş kızını taciz ettiği iddia edilen kişilere elleriyle vurarak, tepki gösterdi. H.Ş'yi bir polis memuru ve annesi sakinleştirmeye çalıştı.

Kelepçe takılarak gözaltına alındıktan sonra polis merkezine götürülen A.K., M.A. ve İ.A.'nın kırmızı ışıklarda duran araçlardaki sürücülere mendil satmaya çalışıp cam silen kişiler olduğu, uyuşturucu kullanmak ve hırsızlıktan suç kayıtlarının olduğu belirlendi.

Anne F.Ş ve kızı polis merkezine giderek şüphelilerden şikayetçi oldu.

Polis merkezine götürülen şüpheliler, buradaki işlemlerinin ardından savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.

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