Gezi kalkışması 6. yılında! Polis araçlarını ve ambulansları yaktılar

Mayıs 2013'te Türkiye, IMF'ye olan borcunu tamamen ödedi. Borsa ardı ardına rekor kırdı, insanların ülkenin geleceğine dair umudu arttı! Ardından Gezi olayları patlak verdi ve insanlar kendilerini beklenmedik bir krizin ortasında buldu. Türkiye IMF’ten kurtulmanın sevincini yaşarken, 1,4 milyar TL’ye mal olacak eylemler başladı.

İsyancılar serbest bırakıldı

Gezi Parkı eylemine katılan provokatörlerin, özel ve kamuya ait 589 aracı yakmasına, aralarında işyeri, parti ve kamu binalarının da yer aldığı 409 binayı tahrip etmesine rağmen eylemcilerin büyük çoğunluğu serbest bırakıldı

Eylemin zararı 1,4 milyar TL

İçişleri Bakanlığı, Gezi Parkı olaylarında 4 bin 960 kişinin gözaltına alındığını açıkladı.

Adli kaynaklardan edinilen bilgilere göre gözaltına alınanlardan sadece 71’si tutuklandı.

Gezi Parkı’nda başlayan olaylarda, kamu araçları yakılmış, kaldırım taşları sökülerek barikatlar kurulmuş, polise taşla saldırılmış, İstanbul’da Dolmabahçe’de bulunan Başbakanlık Ofisi ve Ankara’daki Başbakanlık binası işgal edilmek istenmişti.

Polis aracı, ambulans ve otobüsleri yaktılar

Valiliklerden gelen bilgilere göre hazırlanan hasar tespit raporunda ise 58 kamu binası, 68 MOBESE kamerası ve 337 işyerinin tahrip edildiği, 90 belediye otobüsü, 214 özel araç, 240 polis aracı ve 45 ambulansın kullanılamaz hale geldiği anlaşıldı.

Eylemlerde, 14 parti binasının zarar gördüğü toplam zararın ise 140 milyon lira olduğu belirlendi. Bu zararın yaklaşık yüzde 90’ının İstanbul, Ankara, Adana, İzmir, Antalya, Artvin, Bursa, Edirne, Eskişehir, Hatay, Kocaeli, Mersin, Samsun, Kayseri, Manisa ve Tunceli’de yaşanan olaylarda gerçekleştiği tespit edildi.

Gezi Parkı protestoları 81 kentin 79’unda yapıldı. Bir aya yaklaşan eylem sürecinde, gösterilerin büyük bölümü İstanbul ve Ankara’da yaşanırken, sadece Bingöl ve Bayburt’ta protesto eylemi düzenlenmedi.