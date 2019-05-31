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Gezi kalkışması 6. yılında! Polis araçlarını ve ambulansları yaktılar

2013’ün Mayıs’ında, Türkiye’nin güçlenmesinden rahatsız olan küresel güçler ve içimizdeki iş birlikçilerin, masum insanları ‘ağaç’ bahanesiyle kandırarak Türkiye’yi iç savaşa sürüklemeye çalıştığı Gezi Parkı eylemlerinin başlangıcının yıl dönümü.

31 Mayıs 2019 Cuma 19:19

Mayıs 2013'te Türkiye, IMF'ye olan borcunu tamamen ödedi. Borsa ardı ardına rekor kırdı, insanların ülkenin geleceğine dair umudu arttı! Ardından Gezi olayları patlak verdi ve insanlar kendilerini beklenmedik bir krizin ortasında buldu. Türkiye IMF’ten kurtulmanın sevincini yaşarken, 1,4 milyar TL’ye mal olacak eylemler başladı.

İsyancılar serbest bırakıldı

Gezi Parkı eylemine katılan provokatörlerin, özel ve kamuya ait 589 aracı yakmasına, aralarında işyeri, parti ve kamu binalarının da yer aldığı 409 binayı tahrip etmesine rağmen eylemcilerin büyük çoğunluğu serbest bırakıldı

Eylemin zararı 1,4 milyar TL

İçişleri Bakanlığı, Gezi Parkı olaylarında 4 bin 960 kişinin gözaltına alındığını açıkladı.

Adli kaynaklardan edinilen bilgilere göre gözaltına alınanlardan sadece 71’si tutuklandı.

Gezi Parkı’nda başlayan olaylarda, kamu araçları yakılmış, kaldırım taşları sökülerek barikatlar kurulmuş, polise taşla saldırılmış, İstanbul’da Dolmabahçe’de bulunan Başbakanlık Ofisi ve Ankara’daki Başbakanlık binası işgal edilmek istenmişti. 

Polis aracı, ambulans ve otobüsleri yaktılar

Valiliklerden gelen bilgilere göre hazırlanan hasar tespit raporunda ise 58 kamu binası, 68 MOBESE kamerası ve 337 işyerinin tahrip edildiği, 90 belediye otobüsü, 214 özel araç, 240 polis aracı ve 45 ambulansın kullanılamaz hale geldiği anlaşıldı.

Eylemlerde, 14 parti binasının zarar gördüğü toplam zararın ise 140 milyon lira olduğu belirlendi. Bu zararın yaklaşık yüzde 90’ının İstanbul, Ankara, Adana, İzmir, Antalya, Artvin, Bursa, Edirne, Eskişehir, Hatay, Kocaeli, Mersin, Samsun, Kayseri, Manisa ve Tunceli’de yaşanan olaylarda gerçekleştiği tespit edildi.

Gezi Parkı protestoları 81 kentin 79’unda yapıldı. Bir aya yaklaşan eylem sürecinde, gösterilerin büyük bölümü İstanbul ve Ankara’da yaşanırken, sadece Bingöl ve Bayburt’ta protesto eylemi düzenlenmedi.

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Haber Tarihi: 31 Mayıs 2019 Cuma 19:19
  1. Bayburt
  2. Tunceli
  3. Samsun
  4. Manisa
  5. Kocaeli
  6. Kayseri
  7. İzmir
  8. İstanbul
  9. Mersin
  10. Hatay
  11. Eskişehir
  12. Edirne
  13. Bursa
  14. Bingöl
  15. Artvin
  16. Antalya
  17. Ankara
  18. Adana
  19. Gezi kalkışması
  20. Gezi İsyanı
  21. Gezi Parkı
  22. Polis aracını yaktılar

YORUM YAZ

  • IsmailIsmail20 dk önce
    1.4 milyar zararı devlet bu şerefsizlerin tc kimlik numaralarina bölüp onlara odetseydi çok iyi olurdu ama lanet olsunki yine bizim vergimizle o zararlar ödeniyor
  • Azgın azınlık ve Gezi !Azgın azınlık ve Gezi !33 dk önce
    Malesef içimizde yaşayan azgın azınlığın yalan fitne iftira taktikleri.....zaaflarımızı ve arzularımız çok iyi analiz etmeleri ve kendilerine..... laikliği....M.Kemali i kalkan yaparak sinsice gençlerimizi önce özüne düşman sonrada istedikleri an kullanabilecekleri zombilere dönüştürüyor ve Gezi de olduğu gibi sokaklara salıyorlar.....bilinçsiz kitle neye kime hizmet ettiğini bilmeden yakıyor yıkıyor.....Türkiye kendine geldikçe yönetim vatanın asıl sahiplerine geçtikçe bu azgın azınlık panikliyor...! batıya ve siyonizme göbekten bağlı olan bu azgın azınlığın gençlerimizi devşirip geçmişine vatanına düşman hale getirmesinin önüne geçmeliyiz.
  • hasanhasan37 dk önce
    GEZİ; bizim onurumuz siz köpeklerin korkusu olacak yıllar boyu
  • fatoşşşşşşşşşfatoşşşşşşşşş56 dk önce
    bunlara çok çok ağır cezalar verilmeli. içeriden çıkartılmamalı çürüsünler hapislerde

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