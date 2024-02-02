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Gündem Gezi isyanında "Palalı Sabri" olarak tanınmıştı... Öldürüldü!
Gündem

Gezi isyanında "Palalı Sabri" olarak tanınmıştı... Öldürüldü!

Yeniakit Publisher
2024-02-02 10:04:00 -
Gezi isyanında "Palalı Sabri" olarak tanınmıştı... Öldürüldü!

Gezi isyanı sırasında palayla göstericilere saldırdığı için adı Palalı Sabri olarak kalan Sabri Çelebi uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti.

Gezi eylemleri sırasında elinde pala ile göstericilere saldıran ve bu nedenle 'Palalı Sabri' olarak anılan Sabri Çelebi'nin yargılandığı fuhuş çetesi davasında, tutuklu sanıklar tahliye edilmişti. Sabri Çelebi, Beyoğlu Talimhane'de uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti.

Beyoğlu'nda dün gece saatlerinde Sabri Çelebi otomobiliyle giderken, bir grup tarafından durduruldu. Çelebiyle gruptakiler arasında tartışma çıktı.

Kısa süre sonra gruptaki bir kişi silahla Çelebi'ye ateş ettikten sonra kaçtı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri yaralanan Sabri Çelebi'yi ambulansla hastaneye götürdü. Çelebi hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Polis şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

"Palalı Sabri'" adıyla tanınan Sabri Çelebi'nin kurduğu suç örgütüyle kadınları gece kulüplerinde çalıştırarak fuhşa zorladığı iddiasıyla dava açılmıştı.

Hakkında kadınları zorla fuhuşa sürüklediği gerekçesiyle 248 yıla kadar hapis cezası talep edilen Çelebi, 6 ay önce beraat etmişti.
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Yorumlar

Aydın

Muhtemelen o dava kumpastır. Cubbeliye de benzer dava açılmıştı
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