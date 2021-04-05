Gezi finansörü Osman Kavala'nın avukatı konuştu: Vesayetçi amirallere destek, Cumhurbaşkan'ı Erdoğan'a iftira!

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Eski İstanbul Barosu Başkanı Turgut Kazan, 104 emekli amiralden 10'unun haddi aşan bildiriden sonra gözaltına alınmasına tepki gösterdi. Açıklamasını twitter hesabından yapan Gezi finansörü Osman Kavala'nın avukatı Kazan, "104 emekli amiral Montrö konusunda görüş açıklıyor. Eğer, öne sürülen görüşleri yanlış buluyorsanız, size göre doğru olanı söylersiniz, olur biter. Demokrasi ancak bunu gerektirir." dedi.

'Herkes kanaatini açıklama hakkına sahiptir'

"Tam bir korku imparatorluğu yaşıyoruz." diyerek Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef alan Kazan, "Anayasa 26 'Herkes, düşünce ve kanaatini tek başına veya toplu olarak açıklama hakkına sahiptir' diyor. Ama, düşünce açıklayanlar adeta linç ediliyor. Politikacılar, medya derken Tapu Sicil müdürlükleri ve benzer kurumlar sıraya girdi. Suçlamalar birbirini izliyor." ifadelerini kullandı.

'Böyle bir hukuk devleti olamaz'

Darbe imalı bildiri üzerinden eleştirilerini sürdüren Turgut Kazan, şöyler konuştu:

"Yargıtay da dayanamayıp toplu düşünce açıklamasını, anayasal düzene karşı muhtıra / müdahale sayarak, bağımsız yargımızın gereğini takdir ve ifa edeceğini açıkladı. Lütfen yapmayın, böyle bir hukuk devleti olamaz. 104 emekli amiral Montrö konusunda görüş açıklıyor. Eğer, öne sürülen görüşleri yanlış buluyorsanız, size göre doğru olanı söylersiniz, olur biter. Demokrasi ancak bunu gerektirir Katılmadığınız görüşleri TCK 316 saymaya kalkmak asla kabul edilemez. Çünkü, bu maddenin atıf yaptığı suçlar, ancak cebir / şiddet yoluyla işlenebilir. Ve 316. madde 'elverişli vasıta' koşulu aradığına göre, toplu düşünce açıklaması suç sayılamaz."