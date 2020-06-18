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Aktüel

Gevaş Belediye Başkanı Murat Sezer’e saldırı

Van’ın Gevaş Belediye Başkanı Murat Sezer, T.

Yeniakit Publisher
2020-06-18 10:33:41 -
Gevaş Belediye Başkanı Murat Sezer’e saldırı

Van’ın Gevaş Belediye Başkanı Murat Sezer, T.S. isimli şahsın saldırısına uğradı. Saldırıda bıçak darbesiyle yaralanan Sezer’in şoförü Ünal Çelebi’nin hayati tehlikesinin devam ettiği belirtildi.


Edinilen bilgilere göre olay, akşam saatlerinde Gevaş Futbol Sahası yakınlarında meydana geldi. Gevaş Belediye Başkanı Murat Sezer, futbol sahası yanındaki kilit taşı üretim fabrikasını gezdiği sırada, T.S. isimli kişinin saldırısına uğradı. Saldırıda şoförünün bıçakla yaralandığını ifade eden Başkan Sezer, “Kilit taşı fabrikasını açmaya hazırlanıyorduk. Ben de son hazırlıkları incelemek için gitmiştim. O sırada bize saldırdı. Saldırıda şoförüm Ünal Çelebi aldığı bıçak darbeleriyle yaralandı. Şu an hayati tehlikesi devam ediyor. Ben ve polis korumam ise hafif sıyrıklarla atlattık. Çevredeki vatandaşların araya girmesiyle bizler hastaneye gittik. Şahsın bizden menfaat temin edemediği için saldırdığını düşünüyorum” dedi.

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