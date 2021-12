Getir yemek yedikçe kazandırıyor

İSMAİL ÇOBAN

GetirYemek Müdavim’le aralık ayına özel bu kampanyada online ödeme yöntemiyle verilen her 2 siparişte 1 sipariş hediye kazanıyor. Tüm Türkiye’de geçerli kampanya ile kullanıcılar hamburgerden kebaba, mantıdan tatlıya, yerel lezzetlerden dünya mutfağına kadar uzanan pek çok seçenekte her iki siparişleri sonrasında 3’üncü siparişlerinde 35 TL’ye kadar indirim alıyor. GetirYemek kullanıcıları, her iki siparişlerini sonrasında kazandıkları hediyeyi, online ödeme yöntemini ve “Restoran Getirsin”i tercih ederek kullanabiliyor. GetirYemek kullanıcıları aralık ayı sonuna kadar geçerli kampanyadan diledikleri kadar faydalanabiliyor.