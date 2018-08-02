Gervinho adım adım Galatasaray'a! İmza...

Çin ekibi Hebei China Fortune’dan ayrılacak olan Gervinho, Galatasaray’la görüşmek için İstanbul’a geldi. Menajeriyle birlikte Sarı-Kırmızlı yöneticilerle masaya oturan ve ardından teknik direktör Fatih Terim’le görüşen Fildişili oyuncu, Cim Bom’a prensipte ‘evet’ dedi. Taraflar arasında küçük pürüzler kaldı. Her hangi bir aksilik olmaması durumunda 31 yaşındaki forvetle sözleşme imzalanacak.