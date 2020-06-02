Geriye dönük sigorta prim ödeme var mı? Geriye dönük borçlanma yapmak için gerekli şartlar neler?

Emekli olmak her çalışanın en büküy hayali. Emekli olmak için prim gün sayısı. Çalışma yılı ve emeklilik yaş şartını yerine getirmek gerekmektedir. 1996 yılında LTD şirketi kurduk. 1999 yılında şirketi kapattık. Bu süreç içerisinde Bağ-Kur kaydı yapılmamış. İlk SSK girişim 2000 yılında yapıldı. Prim günü ve yaştan faydalanmak için, geri dönük Bağ-Kur girişi yapıp, prim ödeyebilir miyim? Soruya Hürriyet yazarı Noyan Doğan şu şekilde cevap verdi: “Yaşınızı ve prim gün sayınızı belirtmemişsiniz. 2000 yılında ilk girişi olan kadınlar için emeklilik şartları, 58 yaş ve 7000 prim gün sayısı. Geri dönük sigorta girişi yapamazsınız. Ancak doğum borçlanması yaparak, prim gün sayınızı artırabilirsiniz.”

Ne zaman geriye dönük borçlanma yapılabilir?

Er ve ya erbaşlık ya da yedek subaylık okulunda geçirilen vakitler

Çocukların hayatta olması koşuluyla en fazla 3 çocuğa kadar 4A, 4B, 4C ücretsiz doğum izni süreleri

4C kapsamlı mevzuata göre aylıksız izin süreleri

Sigortalı olmadan avukatlık stajı yapanlarda geçen süreler

Sigortalıyken tutuklanan ve sonrasında serbest kalan kişilerin tutukluluk süreleri

Sigortalı olmadan alınan doktora eğitimi ya da tıp uzmanlık eğitimi süreleri

Hekimler için fahri asistanlık süreleri

Geriye dönük borçlanma yapmak için gerekli şartlar neler?

En az 1800 prim günü doldurulmalı

Geriye dönük borçlanma ile emekli olmak isteniyorsa, erkeklerde 65, kadınlarda 60 yaş şartı sağlanmış olmalıdır. 1800 gün ve yaş şartı sağlandıktan sonra emeklilik mümkündür.

Erkek sigortalılar maksimum 50 güne kadar askerlik borçlanması yapabiliyor.

Doğum borçlanması ise kadınların hizmete başlamalarından sonra doğan çocuklar için sayılmaktadır. 3 çocuğa kadar her çocuk için 720 güne kadar doğum borçlanması yapılabilmektedir.

Yurtdışı borçlanmalarında 5400 güne kadar prim günü süresi çıkabilmektedir.

Geriye dönük borçlanma yapamayacak kişiler SGK’dan toplu ödeme alarak ya da isteğe bağlı sigorta primi yatırarak emekli olabilirler.