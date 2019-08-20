Gerilim tırmanıyor! Pakistan duyurdu: 6 askeri öldürdük
Pakistan Silahlı Kuvvetler Sözcüsü Asif Ghafoor, Keşmir'de çıkan çatışmada 6 Hintli askerin öldürüldüğünü duyurdu.20 Ağustos 2019 Salı 19:41
Pakistan Silahlı Kuvvetler Sözcüsü Asif Ghafoor, ateşkes ihlali gerekçesiyle Keşmir’de kontrol hattında çıkan çatışmada 6 Hintli askerin öldürüldüğünü açıkladı.
Geçtiğimiz aylardan beri iki ülke arasında tırmanan gerilim çatışmaya dönüştü.
Pakistan Silahlı Kuvvetleri sözcüsü Asif Ghafoor, Pakistan ordusunun Hindistan’ın ateşkes ihlallerinin ‘uygun bir şekilde’ yanıtlandığını duyurdu.
6 Hintli asker öldürüldü, 2 sığınak imha edildi
Ghafoor’a göre Keşmir kontrol hattında, bir subay da dâhil olmak üzere, 6 Hintli asker öldürüldü ve iki sığınak imha edildi. Hindistan ise iddialara henüz cevap vermedi.
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