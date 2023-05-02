Gergerlioğlu’na terör tepkisi

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Yeşil Sol Parti çatısı altında seçime giren ve sözde esnaf ziyareti adı altında vatandaşları provoke eden HDP’nin Kocaeli Milletvekili Adayı Ömer Faruk Gergerlioğlu ve beraberindeki heyet, halkın tepkisiyle karşılaştı. Kuruçeşme’de esnaf ziyareti yapmak isteyen HDP’lilere tepki gösteren mahalleli, “Dinlemeyin teröristleri. Bu mahallede konuşamazsınız. Sırtını PKK’ya dayayanlar, arkanızda kim var açıklayın. Bu mahalleyi size bırakmayız” diyerek, Yeşil Sol Partili heyete sert çıktı. Ömer Faruk Gergerlioğlu ve beraberindekiler mahallelinin tepkisi sonrası polis karakoluna sığınmak zorunda kalırken, vatandaşlar, “Dün kurşun attıkları polisin arkasına sığındılar’ sloganıyla, terörün partisine tepki göstermeye devam etti. Grup uzun süre karakolun önünde beklerken, olay yerine takviye kuvvet çağrıldı.

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