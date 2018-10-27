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Gerçekten nazar değer mi?

Nazar yani göz değmesi haktır, gerçektir...

27 Ekim 2018 Cumartesi 21:30
Gerçekten nazar değer mi?

Buhari, Müslim ve Ebu Davud’un İbn Abbas’tan rivayet ettikleri bir hadisi şerifte Hz. Peygamber (s.a.v) şöyle buyurmaktadır:

“Göz değmesi haktır. Eğer kaderi (delip) geçecek bir şey olsaydı, bu, göz değmesi olurdu.”

Hz. Aişe (r.a)’den rivayet edilen bir hadiste de Hz. Peygamber (s.a.v)’in, “Allah'a sığının. Zira göz değmesi haktır.” buyurduğu nakledilmektedir. Yine Sahiheyn ve Ebu Davud'da da benzer rivayetler vardır.

Nazarın sebebi duygu yoğunluğudur. Nasıl ki öfke bedende belli bir etkiye sahipse, kıskançlık veya aşırı sevme, beğenme gibi duygular da göz üzerinden dışarıya etki edebilmektedir. İnsan bilerek veya bilmeyerek nazar edebilir.

Nazar kavramının batıdaki ifadesi, psikokinezidir. Nazar olayında iyi niyet ve yoğuşmaya göre alıcı ile verici uçlardan geçen bir "enerji arkı" oluşmaktadır.

Haber Tarihi: 27 Ekim 2018 Cumartesi 21:30
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