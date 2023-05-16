Gerçek revani tatlısı: En kolay yöntem! Yaz aylarının vazgeçilmezi: Lezzetle tanışmak isteyenler için tarif

Gerçek Revani Tatlısı Tarifi İçin Malzemeler

4 adet yumurta

1 su bardağı toz şeker

1 su bardağı sıvı yağ

1 su bardağı yoğurt

2,5 su bardağı irmik

1 paket vanilya

1 paket kabartma tozu

Şerbeti için;

3,5 su bardağı toz şeker

4 su bardağı su

Bir kaç damla limon suyu

Gerçek Revani Tatlısı Tarifi Nasıl Yapılır?

Hamuru için karıştırma kabına yumurta ve toz şekeri alarak beyazlaşıp köpük köpük oluncaya kadar çırpalım.

Daha sonra içerisine sıvı yağ, yoğurt, irmik, vanilya, kabartma tozunu ilave edelim ve spatula yardımıyla tüm malzemeyi güzelce karıştıralım

Kabımızın üzerini streç filmle kapatarak yaklaşık 2 saat dinlendirelim. Bu arada hamuru her yarım saatte bir karıştıralım ve üzeri kapalı olacak şekilde bekletmeye devam edelim. Bu işlem kek hamurumuzun kıvamının gittikçe koyulaşmasını sağlayacaktır.

Sürenin sonunda hamuru, tabanını sıvı yağ ile yağladığımız 35×25 santimetrelik fırın kabımıza aktaralım.

Tatlımızı önceden ısıttığımız 170 derece fırında 30 dakika pişmeye bırakalım.

Tatlıyı fırına verdikten ilk 10 dakika sonra şerbeti hazırlamaya başlayalım. Bunun için tencereye toz şeker ve suyu alalım.

Yüksek ateşte şeker eriyinceye kadar karıştıralım. Kaynayınca kısık ateşe alarak 10 dakika kaynamaya bırakalım.

Birkaç damla limon suyunu da ilave edelim ve 5 dakika daha kaynatarak şerbeti ocaktan alalım.

Pişen tatlıyı fırından alalım, üzerine hazırladığımız sıcak şerbeti gezdirerek dökelim. Bu tarifte şerbette tatlıda sıcak olacak. Hamur olur diye gözünüz korkmasın.

Tatlımızın şerbetini çekebilmesi için bir kaç saat dinlenmeye bırakalım.

Şerbetini çektikten sonra eşit parçalar halinde dilimleyelim. Ben 12 dilim olacak şekilde dilimledim. Gerçek revani tatlımız servise hazır. Üzerini süsleyerek servis edelim. Afiyet olsun!

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