Gerçek ortaya çıktı! Fenerbahçe Cocu'ya prim ödeyecek

Fenerbahçe'nin yollarını ayırdığı Phillip Cocu, takımın UEFA Avrupa Ligi'nde tur atlaması nedeniyle 15 bin Euro prim almaya hak kazandı.

Sözleşme gereği prim alacak

UEFA Avrupa Ligi'ndeDinamo Zagreb ile golsüz berabere kalarak 2. tura yükselmeyi garantileyen Fenerbahçe'de yolların ayrıldığı Phillip Cocu, sözleşmesi gereği prime hak kazandı.

Sarı-lacivertlilerin görevine son verdiği ancak tazminat anlaşmazlığı nedeniyle resmi olarak hala yolları ayırmadığı Hollandalı teknik adam Phillip Cocu, sözleşmesi gereği 15 bin Euro prim alacak.

(Skor)