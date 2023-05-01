Gerçek emekçiler artık bu oyuna gelmiyor! Ara sokağı bile dolduramayacak katılım
1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlamaları kapsamında, geçtiğimiz yıllarda olayların provokasyonların yaşandığı alanlar bomboş kaldı.
Artık oyuna gelmeyen gerçek emekçiler meydanlardaki etkinliklere katılım sağlamadı.
İstanbul'daki etkinliklerin adreslerinden birisi de Maltepe Meydanı oldu. Sol sendikaların öncülüğünde geçtiğimiz yıllarda dolan meydanlar bu yıl boş kaldı.
Alanın havadan çekilen görüntülerinde katılanların bir ara sokağı bile doldurmayacak seviyede olduğu gözlendi.