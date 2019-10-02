Genk Napoli maçı kaç kaç bitti? Şampiyonlar Ligi E Grubu ikinci hafta maçında Genk ile Napoli karşı karşıya geldi. Peki, Genk Napoli maçı kaç kaç bitti?

Şampiyonlar Ligi’nde heyecan tüm hızıyla devam ediyor. E Grubu maçında Genk ile Napoli karşı karşıya geldi. İşte, Genk Napoli maçının detayları… MAÇ SONUCU: 0-0 Şampiyonlar Ligi E Grubu ikinci hafta maçında Genk, Luminus Arena'da Napoli'yi konuk etti. İki ekip de birçok etkili ataktan faydalanamayınca mücadele 0-0'lık eşitlikle sona erdi. Bu sonuçla Napoli 4, Genk 3 puana yükseldi. Bu arada sezon başında Fenerbahçe'den Napoli'ye transfer olan Eljif Elmas maça ilk 11'de başladı. 52. dakikada Elmas yerini Mertens'e bıraktı.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.