Genk Napoli maçı kaç kaç bitti?
Şampiyonlar Ligi E Grubu ikinci hafta maçında Genk ile Napoli karşı karşıya geldi. Peki, Genk Napoli maçı kaç kaç bitti?02 Ekim 2019 Çarşamba 20:06
Şampiyonlar Ligi’nde heyecan tüm hızıyla devam ediyor. E Grubu maçında Genk ile Napoli karşı karşıya geldi. İşte, Genk Napoli maçının detayları…
MAÇ SONUCU: 0-0
Şampiyonlar Ligi E Grubu ikinci hafta maçında Genk, Luminus Arena'da Napoli'yi konuk etti.
İki ekip de birçok etkili ataktan faydalanamayınca mücadele 0-0'lık eşitlikle sona erdi.
Bu sonuçla Napoli 4, Genk 3 puana yükseldi.
Bu arada sezon başında Fenerbahçe'den Napoli'ye transfer olan Eljif Elmas maça ilk 11'de başladı. 52. dakikada Elmas yerini Mertens'e bıraktı.
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