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Sağlık Geniz akıntısı neden olur? Geniz akıntısına doğal çözümler
Sağlık

Geniz akıntısı neden olur? Geniz akıntısına doğal çözümler

Genellikle üst solunum yolu hastalıklarıyla birlikte kendini gösteren geniz akıntısı, bazen ciddi hastalıkların habercisi de olabilir. Peki geniz akıntısı neden olur? Geniz akıntısının belirtileri nelerdir? Geniz akıntısı nasıl geçer?

Yeniakit Publisher
2020-11-20 03:45:00 -
Geniz akıntısı neden olur? Geniz akıntısına doğal çözümler

Sinüs kanallarından boğaza doğru akan akıntıya geniz akıntısı denmektedir. Genellikle üst solunum yolu hastalıklarıyla kendini gösteren geniz akıntısı, birçok nedenden ortaya çıkabileceği gibi çeşitli hastalıkların da habercisi olabilir. Ayrıca geniz akıntısı, kronik öksürüğe ve faranjite de yol açabilir. Uzmanlar, bu sebeple geniz akıntısının mutlaka tedavi edilmesi gerektiğini söyler. Geniz akıntısı akciğerlere inmeden durdurulmalıdır. Aksi takdirde akciğerlerdeki hücrelerin deforme olmasına yol açabilir.

Peki geniz akıntısı neden olur? Geniz akıntısının belirtileri nelerdir? Geniz akıntısına neler iyi gelir? İşte tüm bu soruların cevabı.

Geniz akıntısının nedenleri

- Alerjik reaksiyonlar
- Burun spreyleri
- Beyin ve omurilikte yaşanan deformasyon
- Burundaki damarların gevşemesi
- Üst solunum yolu hastalıkları

Geniz akıntısının belirtileri

- Boğazda kaşınma ve yanma hissi
- Uzun süreli öksürük
- Boğazdan akıntı gelmesi
- Baş ağrısı
- Nefes almakta ve koku algılamakta zorlanma

Geniz akıntısına iyi gelen doğal çözümler

Sinüs kanallarını temizlemek için nane yağı gibi çözücü yağlar sıcak suya damlatılıp buharı çekilir. Ayrıca tuzlu su gargarası da geniz akıntısına iyi gelmektedir. Tuzlu su gargarası, boğazlardaki enfeksiyonun balgam ile atılmasını sağlar.

Geniz akıntısından korunmak için;

- Bulunan ortamları sürekli havalandırın.
- Alerjiye neden olan besinlerden uzak durun.
- Düzenli olarak su tüketin.

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