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Gündem Genelkurmay Başkanı Gürak, ABD'li mevkidaşı ile görüştü
Gündem

Genelkurmay Başkanı Gürak, ABD'li mevkidaşı ile görüştü

Yeniakit Publisher
2023-09-07 07:12:00 -
Genelkurmay Başkanı Gürak, ABD'li mevkidaşı ile görüştü

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak, ABD Genelkurmay Başkanı Orgeneral Mark Alexander Milley ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak, ABD Genelkurmay Başkanı Orgeneral Mark Alexander Milley ile telefonda görüştü. İki başkanın görüşmede, güncel gelişmeler hakkında görüş alışverişinde bulunduğu öğrenildi.

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