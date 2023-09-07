Genelkurmay Başkanı Gürak, ABD'li mevkidaşı ile görüştü
Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak, ABD Genelkurmay Başkanı Orgeneral Mark Alexander Milley ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
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Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak, ABD Genelkurmay Başkanı Orgeneral Mark Alexander Milley ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
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