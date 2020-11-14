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Medya Genelevin faturası karanlık Oda’ya dert oldu
Medya

Genelevin faturası karanlık Oda’ya dert oldu

Türk-İslam kültürünün aleyhine onlarca habere imza atan 'tetikçi' Oda TV, toronavirüs tedbirleri kapsamında kapatılan ahlaksızlık yuvalarına gelen faturaları dert etti.

Yeniakit Publisher
2020-11-14 15:42:00 -
Genelevin faturası karanlık Oda’ya dert oldu

Ahlaksız manşetleriyle okurlarının bile anlam veremediği haberlere imza atan Oda TV, yine akılalmaz bir yayınla gündeme geldi. AK Parti aleyhtarlığı uğrunda her şeyi meşru gören "tetikçi" Oda, bu kez genelevlere gelen faturaları dert etti.

İzmir Genelevi’ne koronavirüs tedbirleri kapsamında yaklaşık 8 aydır kapalı olmasına rağmen Gediz Elektrik tarafından elektrik faturalarını ödemedikleri gerekçesiyle icra işlemi başlatıldığını aktaran site, ev sahiplerinin hem aylardır kapalı olan evlere fatura çıkarılması, hem de tebligat yapılmadan icra işlemi başlatılması iddiasıyla Gediz Elektriğin avukatları hakkında Cumhuriyet Savcılığı’na ve İzmir Barosu’nu suç duyurusunda bulunduklarını da belirtti.

Haberin duyurulduğu manşette ise iğrenç bir görüntü kullanıldı. Söz konusu manşette, ahlaksız bir kadının sansürsüz fotoğrafına yer verildi.

İşte o skandal:

(Manşetteki görsel tarafımızca sansürlenmştir.)

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Yorumlar

Ali

Sonuna kadar akit ile beraberim. Sonuna kadar. Çatlayan kuduran putperestlere inat beraberim
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halit sen

neden bu kanallar kapatimiyor daha ne kadat beklenecek daha ne kadar masumlarin hayatiile oynanacak birdaha acilmoucak sekilde bu gibi kanallarin acilen kapatilmasi sahipllerin cok agir cezalar uygulanmasi lazimmm
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