Genelevin faturası karanlık Oda’ya dert oldu

Ahlaksız manşetleriyle okurlarının bile anlam veremediği haberlere imza atan Oda TV, yine akılalmaz bir yayınla gündeme geldi. AK Parti aleyhtarlığı uğrunda her şeyi meşru gören "tetikçi" Oda, bu kez genelevlere gelen faturaları dert etti.

İzmir Genelevi’ne koronavirüs tedbirleri kapsamında yaklaşık 8 aydır kapalı olmasına rağmen Gediz Elektrik tarafından elektrik faturalarını ödemedikleri gerekçesiyle icra işlemi başlatıldığını aktaran site, ev sahiplerinin hem aylardır kapalı olan evlere fatura çıkarılması, hem de tebligat yapılmadan icra işlemi başlatılması iddiasıyla Gediz Elektriğin avukatları hakkında Cumhuriyet Savcılığı’na ve İzmir Barosu’nu suç duyurusunda bulunduklarını da belirtti.

Haberin duyurulduğu manşette ise iğrenç bir görüntü kullanıldı. Söz konusu manşette, ahlaksız bir kadının sansürsüz fotoğrafına yer verildi.

İşte o skandal:

(Manşetteki görsel tarafımızca sansürlenmştir.)