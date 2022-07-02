Genel Sağlık Sigortası borçlanması ne kadar arttı? GSS ne kadar oldu? GSS temmuz zammı ne kadar?

Milyonlarca çalışanın merakla beklediği yeni asgari ücret belli oldu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan asgari ücrete yüzde 30 zam yapıldığını ve net olarak 5 bin 500 liraya yükseldiğini duyurdu. Yeni asgari ücrete gelen zamla birlikte GSS de artmış oldu.

Asgari ücrete gelen ara zamla birlikte yeni GSS primi ne kadar oldu?

GSS ne kadar oldu? Yeni asgari ücretin artmasıyla birlikte Genel Sağlık Sigortası primi de yüzde 30 oranında arttı. Genel Sağlık Sigortası (GSS) primleri de asgari ücret zammı kadar arttı. Geliri brüt asgari ücretin 3'te birinin altında olan kişilerin primlerini devlet karşılıyor. Geliri bunun üzerinde olanlar ise primlerini kendisi ödüyor. SGK, 2022'de Genel Sağlık Sigortası (GSS) primini aylık 150,12 lira olarak belirlemişti. Asgari ücrete gelen ara zamla birlikte yeni GSS primi 195 lira oldu. Ocak ayında asgari ücret zammıyla birlikte Genel Sağlık Sigortası (GSS) primini aylık 150,12 lira olmuştu.