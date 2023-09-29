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Gündem Genel Başkanlığını garantiye almak için bol keseden koltuk dağıttı! O milletvekiline yetkileri artırılmış genel başkan yardımcılığı teklif etti.
Gündem

Genel Başkanlığını garantiye almak için bol keseden koltuk dağıttı! O milletvekiline yetkileri artırılmış genel başkan yardımcılığı teklif etti.

Yeniakit Publisher
2023-09-29 13:23:00 -
Genel Başkanlığını garantiye almak için bol keseden koltuk dağıttı! O milletvekiline yetkileri artırılmış genel başkan yardımcılığı teklif etti.

CHP’de delegelere vaat yağdıran Kılıçdaroğlu, şimdi de delegelerin üzerinde etkisi olan isimleri kendine bağlamak için koltuk dağıtmaya başladı. Kılıçdaroğlu, Oğuz Kaan Salıcı’ya güçlendirilmiş genel sekreterlik, Erdoğan Toprak’a da “yetkileri artırılmış genel başkan yardımcılığı” teklif etti.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, liderlik koltuğunu garantiye almak için vites yükseltti. Delegelere il, ilçe belediye başkanlığı, PM ve belediye meclisi üyelikleri, belediye bürokrasinde tepe görev, hatta bir sonraki seçim milletvekilliği dahi teklif edilen CHP’de çıta yükseldi. CHP lideri, delege üzerinde etkisi olan isimlere de genel sekreterlik ve “yetkileri artırılmış genel başkan yardımcılığı” önerdi.

SALICI VE TOPRAK RADARDA

Edinilen bilgiye göre; Kılıçdaroğlu, 10 Aralık Hareketi’nin lideri Oğuz Kaan Salıcı’ya güçlendirilmiş genel sekreterlik önerdi. 5 Haziran’da görevden alınan eski genel başkan yardımcısı Salıcı, örgütler üzerinde etkisi kadar parti içindeki delege ağalığıyla da önce çıkan bir isim. Salıcı’nın; İstanbul’daki etkisini kıran Erdoğan Toprak da Kılıçdaroğlu’nun radarında. Toprak’a yetkileri artırılmış genel başkan yardımcılığı teklif edildi.

İKİ ANAHTARLI MODELE DÖNÜŞ

Parti kulislerinde konuşulan bu iddiaları tüzük kurultayına ilişkin beklentiler güçlendiriyor. CHP Meclis yönetiminden üst düzey bir isim, Kılıçdaroğlu’nun tüzükte kapsamlı bir revizyondan çok 2012 öncesinde kalan güçlü genel sekreterlik modeline kapı aralayan bir düzenleme yapacağını aktardı. CHP kaynakları, örgütlerin bütünüyle genel sekretere bağlanmadan bir genel başkan yardımcısı ile güç paylaşımına gidilebileceğine işaret ediyor.

 
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BAŞKANIN GÜCÜ KORUNACAK

Kaynaklar, “Baykal döneminde, belki biraz da Soğuk Savaş mantığı ile ‘iki anahtarlı’ model olarak ‘genel başkan’ ve ‘genel sekreter ‘arasında yetki paylaşımı diyebileceğimiz ikili ya da düalist (çiftli) bir model vardı. Bu modelden 2012’de vazgeçildi. Şimdi benzeri bir modelle dönülmesi üzerinde duruluyor. Ancak bu modelin hayata geçirilirken, eski modelin tıpa tıp aynısı olmayacak. Örgütün tümü genel sekretere bağlı kalmayacak. Genel başkanın gücü korunacak” değerlendirmesinde bulundu.

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