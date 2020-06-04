  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü’nde antrenörlerle toplantı yapıldı

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü’nde, başlayacak olan antrenmanlar öncesinde antrenörlerle toplantı yapıldı.

Yeniakit Publisher
2020-06-04 17:11:33 -
Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü’nde antrenörlerle toplantı yapıldı

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü’nde, başlayacak olan antrenmanlar öncesinde antrenörlerle toplantı yapıldı.


Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü’nde sosyal mesafe ve maske kurallarının dikkate alınarak yapıldığı toplantıda, normalleşme süreci öncesinde antrenmanlarda uyulması gereken kurallar ve sportif yetenek taraması süreci hakkında bilgiler verildi.


Gruplar halinde gerçekleştirilen toplantıda değerlendirmeler de yapıldı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 4 katlı bina
Satılık 4 katlı bina

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı