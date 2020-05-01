Gençlik ve Spor Bakanlığından "Online Genç Ideathon" yarışması

İSTANBUL (AA) - Gençlik ve Spor Bakanlığı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını tedbirleri nedeniyle evde kalınan günlerde, "Online Genç Ideathon" (Fikir maratonu) yarışması başlattı.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, yarışma, koronavirüs tedbirleri nedeniyle evde geçirilen süre zarfında gençlerin kişisel gelişimini desteklemek, ev hayatı ile yaşam dengesini kurmaya yardımcı olmak, evde hareketliliği artırmak ve gönüllülük faaliyetlerini iyileştirmek amacıyla düzenleniyor.

"Evde yaşam üzerine yenilikçi fikirler" konseptiyle gerçekleştirilecek "Online Genç Ideathon" 3 farklı kategoride yapılacak.

Evde spor, evde gönüllülük ve evde kişisel gelişim kategorilerinde düzenlenecek yarışmaya, 14-29 yaşlarındaki gençler, bireysel, iki kişilik veya üç kişilik takımlar halinde başvurabilecek.

Başvurular, "http://e-genc.gsb.gov.tr/EGenc/Content/Ideathon2020" web adresinden 10 Mayıs'a kadar alınacak.





- Dereceye girenlere ödül





Yarışmada dereceye giren projelere para ödülü verilecek.

Yapılan ön elemenin ve ​finalistlerin açıklanmasından sonra katılımcılar, 13 Mayıs'ta online olarak yapılacak tanıtım ile oryantasyon toplantısı sonrasında projelerini koronavirüs tedbirleri kapsamında sosyal mesafe kurallarına uygun şekilde online platformlarda gerçekleştirecek.

Finalistler, 15 Mayıs'ta çevrimiçi videolu görüşme yöntemi ile çalışmalarını alanında uzman isimlerden oluşan jüriye sunacak.

Her kategori için birinciler 5 bin, ikinciler 3 bin ve üçüncüler ise 2 bin lira para ödülü kazanacak.





- Bakan Kasapoğlu'ndan gençlere çağrı







Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, "Online Genç Ideathon" ile ilgili olarak sosyal medya hesabından gençlere çağrıda bulundu.

Gençleri yarışmaya davet eden Bakan Kasapoğlu, "Karantina sürecinin kahramanı sevgili gençler, fikirleriniz bizim için çok kıymetli. Evde spor, gönüllülük ve kişisel gelişim alanlarında 'Bir fikrim var.' diyorsanız, hepinizi Online Genç Ideathon'a davet ediyoruz." ifadelerini kullandı.



