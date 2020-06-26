Gençlik ve Spor Bakanlığında görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavı, 25 Temmuz'da yapılacak

İSTANBUL (AA) - Gençlik ve Spor Bakanlığında görevde yükselme ve unvan değişikliği yazılı sınavı, 25 Temmuz'da Ankara'da yapılacak.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Gençlik ve Spor Bakanlığında, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 4/A maddesi kapsamında görev yapan personel için yapılacak 'Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği' yazılı sınavı, 25 Temmuz Cumartesi günü saat 15.30'da Ankara'da gerçekleştirilecek." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, sınav tarihinin daha önce 5 Nisan olarak planlandığı ancak yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ertelendiği aktarıldı. Kovid-19 tedbirleri kapsamında ertelenen görevde yükselme ve unvan değişikliği yazılı sınavının Ankara Üniversitesi Sınav Yönetim Merkezi ile yapılan görüşmeler neticesinde 25 Temmuz Cumartesi günü Ankara'da yapılmasının kararlaştırıldığı kaydedildi.

Sınav takvimine ilişkin detaylara Bakanlığın internet sitesinde paylaşılan link üzerinden ulaşılabileceği belirtildi.

Öte yandan sözlü sınav ve müteakip sürece ilişkin takvimin ise Gençlik ve Spor Bakanlığının internet sitesinden daha sonra duyurulacağı ifade edildi.