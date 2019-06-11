Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, İzlanda'nın Eğitim, Kültür, Bilim ve Spordan Sorumlu Bakanı Lilja Dögg Alfreosdottir ile görüştü
11 Haziran 2019 Salı 20:49
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