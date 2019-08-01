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Gençlik turnuvasında şampiyon belli oldu

Bayraklı Belediyesi tarafından 32 takımın katılımıyla gerçekleşen Gençlik Futbol Turnuvası renkli görüntülere sahne oldu.

01 Ağustos 2019 Perşembe 14:32
Gençlik turnuvasında şampiyon belli oldu

Bayraklı Belediyesi tarafından 32 takımın katılımıyla gerçekleşen Gençlik Futbol Turnuvası renkli görüntülere sahne oldu. Şehit Ümit Boz Spor Tesisi’nde düzenlenen etkinlikte İzmir’in Pınargücü takımı şampiyonluğu göğüsledi. Final müsabakası sonrası sporculara kupalarını takdim eden Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal, "Önümüzdeki süreçte bu tür etkinliklerimizi daha da büyüteceğiz" diyerek sporcuları kutladı.



İzmir, Aydın ve Manisa’dan takımların katıldığı Gençlik Turnuvası sona erdi. Kıran kırana geçen mücadeleler sonunda final müsabakaları oynandı. Murat Germen Spor ile Deniz F.K. 3’üncülük, Pınargücü ile Gümüşordu ise şampiyonluk için son maçlarında karşı karşıya geldi. Rakibini 3-2’lik skorla geçen Murat Germen Spor 3’üncü olurken, 2 - 0 geriye düştüğü maçta 3 gol atarak maçı kazanmasını bilen Pınargücü takımı ise şampiyonluğu göğüsledi. Şehit Ümit Boz Spor Tesisi’nde düzenlenen turnuva sonunda dereceye giren takımlara kupa, madalya ve katılım belgesi verildi. Turnuvanın gol kralı krampon sahibi olurken, finale çıkan iki takımın kalecileri eldiven ile ödüllendirildi. Centilmenlik kupasının sahibi ise Çamdibigücüspor Kulübü oldu.



Etkinliklerimizi büyüteceğiz


Kupa töreninde konuşan Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal, “Turnuvaya katılan bütün takımlarımızı kutluyorum, kulüplerimizi kutluyorum, hocalarını kutluyorum, ailelerini kutluyorum, hakemlerimize emeklerinden dolayı şükranlarımı sunuyorum. Çok güzel bir turnuva oldu. Aslında bu turnuvanın kazananı kaybedeni yok. Önümüzdeki süreçlerde bunu biraz daha büyüterek daha güçlü daha güzel turnuvalarda inşallah hep beraber oluruz. Katıldığınız için hepinize çok teşekkür ediyorum. Sağ olun var olun” dedi. Dereceye giren futbolculara ödüllerini CHP Bayraklı İlçe Başkanı Cemalettin Alper ve belediye meclis üyeleri verirken, şampiyon Pınargücü ise, kupasını Başkan Serdar Sandal’ın elinden aldı.

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Haber Tarihi: 01 Ağustos 2019 Perşembe 14:32
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