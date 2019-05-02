Gençlik Haftası Voleybol Turnuvası başladı

AYDIN (İHA) – Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Aydın İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından 19 Mayıs Gençlik Haftası nedeniyle düzenlenen voleybol turnuvası başladı.

Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Aydın İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından 19 Mayıs Gençlik Haftası münasebeti ile ortaklaşa düzenlenen ve 17 ilçeden toplam 480 sporcunun katılımı ile gerçekleştirilecek olan Gençler Voleybol Turnuvası (Kız-Erkek) 30 Nisan Salı günü Söke’de oynanan maçlarla birlikte başladı.

Söke Kaymakamı Tahsin Kurtbeyoğlu, Gençlik ve Spor İlçe Müdürü, İlçe Milli Eğitim Şube Müdürleri ve Voleybol İl Temsilcisi Ali Köylüoğlu’nun birlikte izledikleri müsabakalar son derece heyecanlı anların yaşanmasına sahne oldu.

Söke, Kuyucak, Köşk ve Efeler ilçeleri olmak üzere 4 grupta oynanacak olan müsabakaların bitiminde dereceye giren takımlara kupa ve madalyaları 19 Mayıs’ta Atatürk Kent Meydanı’nda düzenlenecek olan törenle Aydın Valisi Yavuz Selim Köşger tarafından takdim edilecek.