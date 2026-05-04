Gençlik ecdadın izinde! Sinoplu lise öğrencileri destanlarımızı sahnede canlandırıyor!

Sinop Valiliği tarafından gençlerin kültürel, sanatsal ve manevi gelişimlerine katkı sunmak amacıyla hayata geçirilen "Destanlarımızı Sahneliyoruz Projesi" büyük bir coşkuyla başladı. Sinop Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen tanıtım programında, tarihimizin derinliklerinden gelen eşsiz mirasımız lise öğrencilerinin muhteşem performansıyla yeniden hayat buldu. Toplamda 247 öğrenci ve 64 öğretmenin emek verdiği bu anlamlı proje, gençlerimizi kökleriyle buluştururken izleyenlere duygu dolu anlar yaşattı.

Sinop'ta hayata geçirilen "Destanlarımızı Sahneliyoruz Projesi" kapsamında "Leyla ile Mecnun" adlı tiyatro oyunu, lise öğrencilerince sahnelendi.

Valilik tarafından gençlerin kültürel ve sanatsal gelişimlerine katkı sağlamak amacıyla uygulamaya konulan projenin tanıtımı Sinop Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildi.

Projede görev alan 247 öğrenci ve 64 öğretmenin de katıldığı programda, konuşan Vali Mustafa Özarslan, gençlerin kültürel ve sanatsal gelişimlerine çok önemli katkılar sunacağına inandıkları proje çerçevesinde 11 Türk destanının tiyatro sahnesine taşınacağını söyledi.

Çocukların akademik başarılarının yanı sıra kültürel ve manevi değerlerle bütüncül bir şekilde yetiştirilmesinin önemine dikkati çeken Vali Özarslan, ​bu anlamda destanları bir kültür ırmağı olarak gördüklerini anlattı.

Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'nin çocukların bütüncül bir şekilde kültürel, sosyal, sportif ve manevi yönlerden en iyi şekilde yetiştirilmelerini amaç edindiğine işaret eden Özarslan, şöyle konuştu:

"Bu destanlar bizim birer bilgi hazinemiz, birer bilgi ansiklopedilerimiz. Bunlar bizim sözlü tarihimiz, geçmiş tarihi zenginliğimiz ve geçmiş zengin mazimiz. ​Bu önemli tarihi zenginliklerimizin gençlerimiz aracılığıyla sahneye taşınmasını, izleyicilerle buluşturulmasını çok ama çok önemli görüyoruz. Çünkü çocuklarımız, gençlerimiz bizim geleceğimiz. Bizler bu çocuklarımızı, evlatlarımızı bizden daha iyi yetiştirmek istiyoruz. Gençlerimizi, çocuklarımızı çağın gereklerine uygun bir şekilde yetiştirelim ki tarihsel yolculuğumuz devam etsin.”

Vali Özarslan'ın konuşmasının ardından Atatürk Anadolu Lisesi öğrencileri tarafından "Leyla ile Mecnun" adlı tiyatro oyunu sahnelendi.

Bu arada 10 gün sürecek gösterimler süresince "Oğuz Kaan", "Köroğlu", "Deli Dumrul", "Yunus Emre", "Battal Gazi", "Sarı Saltuk Han" ve "Aslı ile Kerem" destanları öğrencilerce sahneye taşınacak.

